Lật tẩy thủ đoạn của ổ nhóm giả danh công an lừa tiền ở Hải Dương

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ hai kẻ trong ổ nhóm giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định Lê Văn Trình và Nguyễn Đình Quang (cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là hai mắt xích trung gian trong ổ nhóm trên.

Lê Văn Trình tại cơ quan điều tra.

Cuối tháng 10/2020, những kẻ này điện thoại đến bà P.T.H (trú tại hường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) nói bà liên quan đến các vụ việc phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản của họ để điều tra, nếu sau này không liên quan sẽ trả lại. Với thủ đoạn này, bà H. bị họ chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Trình khai nhận, ngày 22/10, Trình nhận được tin báo sắp có tiền, Trình và Quang cùng nhau ra Hải Phòng để thực hiện việc chuyển và rút tiền.

Khoảng 17h cùng ngày, trên hệ thống Internet Banking do Trình đăng ký báo có gần 600 triệu đồng chuyển vào. Trình bảo Quang chuyển tiền sang 3 tài khoản thẻ khác nhau được 390 triệu, số tiền còn lại bị ngân hàng phong tỏa không cho chuyển. Với số tiền chuyển được, cả hai ra cây ATM rút, sau đó gửi lại qua đường chuyển phát nhanh cho người trong nhóm trước đó thông báo cho Trình…

Cũng theo Công an tỉnh Hải Dương, Trình thuê Quang mua lại chứng minh nhân dân của những người khác cầm cố tại các hiệu cầm đồ, sau đó đến các ngân hàng mở tài khoản.

Quá trình này, bọn họ cũng mua nhiều sim điện thoại sử dụng vào việc đăng ký dịch vụ Internet Banking để chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau được họ mở tại các ngân hàng.

Để tránh bị bại lộ, những kẻ này thường rút tiền tại các cây ATM mà không ra tại các quầy giao dịch của ngân hàng để rút tiền. Số tiền rút được, Trình chuyển lại 80% cho một người trong nhóm tên Tuấn Anh, Trình được hưởng 20%, sau đó Trình lại chiết khấu 5% số tiền “hoa hồng” nhận được cho Quang.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh điều tra, xử lý những người liên quan.

"Khi người dân nhận được các cuộc điện thoại từ người lạ, tự xưng là đại diện của cơ quan công an, viện kiểm sát cần phải hết sức bình tĩnh. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ cần đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết, tuyệt đối không được chuyển tiền vào các tài khoản do bọn chúng cung cấp, vì đây là tài khoản mà bọn chúng dùng để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, đối với tất cả các vụ việc liên quan, nếu có yêu cầu làm việc với người dân, lực lượng công an sẽ có giấy mời hoặc triệu tập đến cơ quan công an làm việc, không điện thoại dọa nạt hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra, xử lý các vụ án", Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo.