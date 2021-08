Lật tẩy hành vi lừa đảo của nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long

(VTC News) -

Sáng 11/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ ông Đào Ngọc Bảo (SN 1974, trú tại tổ 5, khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, ông Bảo từng giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long. Tháng 6/2020, ông được chuyển sang làm Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Ông Đào Ngọc Bảo - nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Ngọc Bảo, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh do xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của cấp tỉnh vì nhiều người bị hại, số tiền bị chiếm đoạt lớn.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, ông Bảo tự giới thiệu bản thân có khả năng làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin việc làm tại một số cơ quan Nhà nước. Ông này nhận hồ sơ và 909 triệu đồng của 5 công dân với lời hứa hẹn giúp đỡ, sau đó chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào việc cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tiếp tục tìm bị hại để điều tra mở rộng vụ án và củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long phát hiện dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng và vi phạm pháp luật của đảng viên Đào Ngọc Bảo.

Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm, Thành ủy Hạ Long thực hiện quy trình xử lý đối với đảng viên vi phạm; UBND TP Hạ Long có Quyết định số 506 ngày 26/2/2021 giải quyết thôi việc đối với ông Đào Ngọc Bảo; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.