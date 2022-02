Lật ca nô làm 17 người chết, mất tích: Chuyến du lịch định mệnh

(VTC News) -

Sáng 27/2, từ đầu thôn Đoài, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) bao phủ bầu không khí tang thương sau khi 8 người dân địa phương thiệt mạng, mất tích trong vụ lật ca nô tại Quảng Nam trưa hôm qua.

Người dân từng tốp thay nhau đến gia đình các nạn nhân động viên, chia sẻ trước nỗi đau quá lớn ập đến.

Ông N.V.Đ., người nhà nạn nhân hai tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu cảm ơn từng người. Vợ ông đôi mắt đỏ hoe thất thần ngồi nhìn ra cửa. Ông Đ. cho biết, 14h45 ngày 26/2, khi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của con rể.

Cứ nghĩ con đi chơi gọi điện về hỏi thăm ông vui vẻ nghe máy, nhưng đầu dây bên kia tiếng con rể kêu lên thất thanh, “nhà mình gặp đại họa rồi bố ơi”, định thần lại ông nói con bình tĩnh. Ông Đ. hỏi con rể có chuyện gì, thì biết gia đình các con gặp tai nạn đường thủy khi đi chơi.

“Khi nghe con rể nói đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng, miệng lẩm bẩm thế thì chết hết rồi còn gì”, ông Đ. nói và cho biết chiếc ca nô chở mấy chục người, nếu gặp nạn mọi người sẽ hoảng loạn, cuống cuồng ôm lấy nhau, người bơi giỏi còn chết, huống gì nhà ông toàn phụ nữ và trẻ nhỏ. Khẽ ngước đầu lên để ngăn nước mắt rơi xuống ông Đ. nói “nếu chúng nghe lời tôi đừng đi thì đã không ra cơ sự này”.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình ông Đ.

Ông Đ. kể hai năm trước con trai, con gái ông mua vé đi du lịch, do dịch COVID-19 nên hoãn lại. Mới đây anh, chị nhận được thông báo tháng tư hết hạn vé, nếu không đi sẽ không được hoàn tiền.

“Ba gia đình chúng nó rủ nhau đi, tôi đã khuyên các con bỏ vé đi, đang thời điểm dịch bệnh, chờ khi nào dịch ổn thì cả nhà cùng đi chơi, nhưng các con vẫn quyết định đi", ông Đ. nhớ lại.

Con gái và con dâu ông Đ. do cơ quan nhiều nhân viên bị mắc COVID-19, không thể xin nghỉ làm, nên ở nhà.

“Nhà tôi đi 10 người thì mất 5 người, con gái, hai cháu ngoại, hai cháu nội”, ông Đ. nói đau đớn nhất là người con gái của ông lấy chồng 8 năm mới sinh được con, vợ chồng cùng con đi du lịch thì hai mẹ con ra đi.

Thân nhân và người dân cầu nguyện sớm tìm thấy 2 cháu bé mất tích.

Cách nhà ông Đ. 500m, gia đình ông C. cũng đang chìm trong tang thương khi mất đi con trai, con dâu và cháu ngoại. Người đàn ông 64 tuổi tiều tụy sau một đêm nhận hung tin, ông nói nếu không có chuyện lật ca nô, hôm nay các con ông sẽ lên máy bay trở về.

“Hôm qua cháu tôi còn gọi điện nói chuyện với bà nó thế mà…”, người ông bỏ dở câu nói đưa tay lau nước mắt.

Ông C. cho biết nhà ông và ông Đ. là thông gia, các con cùng rủ nhau đi du lịch sau Tết, con trai ông đưa vợ cùng hai cháu đi. Bên nhà ông Đ. đi 10 người cũng là dâu rể trong nhà. Hôm thứ năm 14 người lên máy bay vào Đà Nẵng chơi, hôm qua các con gọi về báo đi thuyền ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Ông nhắc các con cẩn thận, đến gần 15h thì nhận được điện thoại của ông Đ. báo các con xảy ra tai nạn.

“Tôi không dám nói cho vợ tôi biết, giấu bà ấy đến tận sáng nay”, ông C. vừa nói vừa hướng mắt vào nhà nơi vợ ông đang gào khóc trước di ảnh của các con. Tai nạn lật ca nô cướp đi con trai, con dâu và đứa cháu ngoại của ông C., hai đứa cháu nội may mắn được cứu thoát, hiện đang trên đường trở về.

Có mặt tại nhà các nạn nhân gặp nạn, trưởng thôn Đoài cho biết gia đình ông Đ. và ông C. vốn là thông gia. 14 người trong hai gia đình cùng nhau đi du lịch, 8 người gặp nạn hiện tìm thấy 6 người, hai người mất tích. Vị trưởng thôn thông tin trong sáng nay lãnh đạo UBND huyện Đông Anh, cùng lãnh đạo UBND xã Nam Hồng đã vào Hội An để chuẩn bị công tác hậu sự cho các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND xã Nam Hồng cho biết, gia đình các nạn nhân thống nhất hỏa táng cho người thân tại Hội An, sau đó đưa tro cốt về quê nhà.

Trước đó, hơn 14h ngày 26/2, ca nô Phương Đông chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, 1 lái tàu, 2 phục vụ) từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại. Gần vào bờ, ca nô lật làm 15 người chết, 2 người mất tích, còn lại được cứu sống.