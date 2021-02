Laroma Fashion: Tiên phong thị trường áo chống nắng cao cấp cả cho gia đình

(VTC News) -

Laroma Fashion có lẽ không còn là cái tên xa lạ với nhiều chị em mỗi khi cái nắng gay gắt của mùa hè đến gần. Bên cạnh những bộ sưu tập áo chống nắng cao cấp dành cho phái đẹp, Laroma Fashion cũng là cái tên tiên phong trên thị trường áo chống nắng được rất nhiều gia đình tin tưởng lựa chọn.

Đồng thời, Laroma Fashion vinh dự là thương hiệu có sản phẩm đạt giải TOP 10 sản phẩm thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm vào năm 2020. Vậy điều gì khiến Laroma Fashion trở thành thương hiệu áo chống nắng được người dùng yêu thích và công nhận đến vậy?

Laroma Fashion là thương hiệu áo chống nắng mà cả gia đình nên sở hữu vào mùa hè năm nay.

Lý do đầu tiên khiến thương hiệu áo chống nắng gia đình Laroma Fashion được nhiều người săn lùng là sản phẩm đạt tiêu chuẩn chống tia tử ngoại UPF50+ do Viện Dệt May Việt Nam kiểm nghiệm và chứng nhận. Đây là lý do đầu tiên, cũng là lý do quan trọng nhất giúp người dùng có thể ngăn chặn ánh nắng mặt trời cùng sự độc hại từ các tia UV tới 96%.

Sản phẩm được nhận giấy kiểm định của Viện Dệt May Việt Nam.

Hơn thế nữa, Laroma Fashion cũng là thương hiệu áo chống nắng ứng dụng công nghệ Nano bạc độc quyền giúp khử khuẩn, khử mùi hiệu quả. Điều này đặc biệt phù hợp với những người có cơ địa dễ ra mồ hôi hoặc thường xuyên phải ra đường cả ngày. Đồng thời, kỹ thuật xử lý mùi hương đặc biệt từ sợi dệt giúp áo luôn có hương thơm nhẹ, mùi hương có thể lưu giữ lên tới 30 lần giặt.

Một điểm đặc biệt giúp các sản phẩm áo chống nắng gia đình của Laroma Fashion được yêu thích chính là do được dệt từ hai loại chất liệu: sợi Cool Air thể thao, không chỉ tạo các lỗ thông để thoáng khí mà có thể làm mát cơ thể trong thời tiết nắng nóng. Đồng thời sợi vải chủ đạo vẫn là chất cotton mềm mịn, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Với hơn 10 màu sắc khác nhau, cả gia đình có thể tha hồ lựa chọn màu sắc áo chống nắng tùy thuộc theo phong cách của mình. Màu sắc của áo chống nắng, váy chống nắng và khẩu trang hoàn toàn có thể đồng bộ nhau. Bật mí nhỏ là mình có thể lựa chọn đồng màu trung tính nhưng vẫn đủ tươi tắn để cả nhà diện chung, tạo phong cách nổi bật như: ghi xám, xanh rêu, xanh than,…

Thời trang áo chống nắng của Laroma Fashion có 5 mẫu để khách hàng có nhiều sự lựa chọn như áo chống nắng nữ, áo choàng chống nắng nữ, áo chống nắng nam, áo chống nắng trẻ em (phù hợp cho trẻ em từ 3 đến 10 tuổi) và khẩu trang vải cao cấp kháng khuẩn cho cả gia đình.

Với một chiếc áo chống nắng có khả năng che phủ toàn bộ thân người, cả gia đình có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau: đi làm, ra đường, đi chơi, du lịch hay tập thể thao đều phù hợp.

Sản phẩm của Laroma Fashion đã được rất nhiều gia đình diễn viên nổi tiếng lựa chọn để sử dụng như: Gia đình Ốc Thanh Vân, DV Thanh Hương, DV Bảo Thanh, DV Anh Vũ,... Thương hiệu này cũng được các diễn viên tin dùng khi lên hình trong các bộ phim lớn như: Nàng dâu Order, Những thiên thần nhà S6, Định Mệnh,...