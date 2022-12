Laptop tương lai sẽ siêu mỏng, nhẹ nhờ giải pháp này

(VTC News) -

Người sử dụng máy tính xách tay (Laptop) cho các tác vụ chuyên sâu sẽ nhận thấy nhược điểm tiếng quạt làm mát rất ồn, tốc độ chậm và hộp máy nóng. Hiện có 1 giải pháp thay thế mới cho việc làm mát bằng quạt sẽ giảm đáng kể những nhược điểm này, giúp thiết kế của những chiếc laptop mỏng hơn, hiệu quả hơn.

Thiết bị làm mát AirJet là 1 mô đun hình chữ nhật kích thước chỉ bằng 1/2 thanh RAM sẽ được đặt phía trên bộ xử lý để làm mát thay quạt gió. Thế hệ đầu tiên của AirJet được thiết kế để làm mát laptop, máy tính bảng và máy chơi game di động.

Theo nhà sản xuất Frore Systems, các phiên bản sau này của AirJet có thể được thu nhỏ đủ để hoạt động trong điện thoại thông minh và tai nghe thực tế ảo, nhưng cũng đủ mạnh để phục vụ trong các trung tâm dữ liệu.

AirJet là mô đun hình chữ nhật có kích thước chỉ bằng 1/2 thanh RAM.

Kỹ thuật bắt nguồn từ hàng không

Nguyên lý của thiết bị AirJet sử dụng các màng rung để hút không khí qua các khe ở phía trên, đây là kỹ thuật làm mát được sử dụng trong động cơ phản lực của máy bay. Không khí sẽ chạy dọc theo cạnh dưới của laptop, tiếp xúc với bộ xử lý và hút nhiệt ra. Sau đó, không khí nóng được đẩy ra ngoài qua mặt bên của khung máy tính. Hệ thống này khác với các buồng hơi được sử dụng trong điện thoại chơi game cao cấp, cho phép nhiệt tỏa ra các lớp bên ngoài của điện thoại.

AirJet dày 2,8 mm, mỏng hơn so với quạt máy tính tiêu chuẩn 5 mm. Kích thước của nó giảm 1/2 so với quạt máy tính và thực sự yên tĩnh. AirJet cũng hút không khí vào với áp suất gấp 10 lần áp suất của 1 chiếc quạt thông thường (1.750 pascal so với 140 pascal), giúp giảm số lượng lỗ thông hơi trong khung laptop.

Bên cạnh việc chiếm ít không gian hơn so với quạt tiêu chuẩn, AirJet quản lý nhiệt tốt đến mức máy tính không cần giảm hiệu suất hoạt động để tránh quá nóng.

Fre Systems gọi AirJet là "chip" mặc dù nó không có sức mạnh xử lý.

Ra mắt đầu năm 2023

Fre Systems gọi AirJet là "chip", mặc dù nó không có sức mạnh xử lý. Sự lựa chọn ngữ nghĩa này là do việc sản xuất sản phẩm sử dụng các phương pháp sử dụng các phương pháp và tốc độ phát triển tương tự như tốc độ phát triển của chất bán dẫn với các phiên bản mới, hiệu quả hơn mỗi năm.

Frore Systems sẽ tung ra 2 mẫu: AirJet mini dành cho máy tính bảng và laptop sử dụng không thường xuyên; AirJet Pro lớn hơn nhắm đến laptop hiệu suất cao.

Theo các tính toán do Frore đưa ra, AirJets được thiết kế để sử dụng đồng bộ tùy thuộc vào nhu cầu của nhà sản xuất: Với 4 AirJet Mini có thể làm mát 1 laptop ARM 13 inch, 3 AirJet Pro đủ cho 1 laptop 15 inch.

Các thế hệ chip tương lai có thể xử lý máy tính xách tay với hiệu suất cực cao, nhưng AirJet Mini và Pro hiện tại chủ yếu nhằm giúp các nhà sản xuất thiết kê máy tính xách tay mỏng hơn nữa. Tại thời điểm này, Frore Systems chưa công bố giá cho AirJet Mini và AirJet Pro, mặc dù sản phẩm sẽ ra mắt vào quý I/2023.