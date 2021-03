Lấp gần 2.000m2 rạch để xây nhà hàng tiệc cưới khiến dân bức xúc

(VTC News) -

Thời gian qua, người dân sống xung quanh khu vực rạch Bà Lụa, thuộc xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương liên tục phản ánh bức xúc về việc ông Bùi Việt Thi lấp rạch xây dựng công trình nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên, gây ảnh hưởng đến dòng chảy.

Theo phản ánh của người dân, hoạt động lấp rạch của ông Bùi Việt Thi diễn ra từ rất lâu. Nhà hàng tiệc cưới Gia Nguyên đã đưa vào sử dụng gần 3 năm, bên trong có một số hạng mục xây dựng kiên cố.

Ảnh chụp từ xa nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên nằm trên rạch Bà Lụa.

Một góc chụp khác của công trình lấp rạch

Nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên lấp rạch được chụp từ vệ tinh

Đất vừa được đắp để tiếp tục mở rộng nhà hàng, tiệc cưới

Nhà hàng, tiệc cưới Gia Nguyên còn có dịch vụ thăm quan trên sông bằng ca nô

Hơn 1.840m2 rạch bị lấp để xây dựng công trình

Rạch Bà Lụa có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực xã An Sơn và các phường lân cận của thành phố Thuận An. Việc lấp rạch xây dựng công trình khiến thay đổi hiện trạng rạch tự nhiên, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng...

Trước thực trạng trên, UBND xã An Sơn đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thuận An thực hiện đo đạc, kiểm tra và xác định diện tích lấn chiếm rạch Bà Lụa do ông Bùi Việt Thi thực hiện hơn 1.840m2. Cụ thể, bề rộng rạch Bà Lụa trước khi lấn chiếm 82,5m, hiện trạng bề rộng chỉ còn 50m.

UBND xã An Sơn đã kiến nghị UBND thành phố, phòng Tài nguyên và Môi trường Thuận An xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp ông Bùi Việt Thi lấp rạch Bà Lụa theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm sự lưu thông dòng chảy, phòng chống sạt, lở.

Liên quan đến kiến nghị của UBND xã An Sơn, lãnh đạo thành phố Thuận An cho biết, đang yêu cầu phòng Quản lý đô thị và phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố nghiên cứu đề xuất hướng xử lý.

Theo người dân, công trình lấp cả nghìn m2 rạch và gia cố, xây dựng, tồn tại nhiều năm thì trong quá trình xử lý cần xem xét trách nhiệm của địa phương, đơn vị quản lý kênh, rạch để xảy ra vi phạm.