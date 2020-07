Lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại Khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban quản lý Khu kinh tế, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh quan tâm, chú trọng chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh toàn thực phẩm.

Theo đó, 100% các cơ sở được kiểm tra chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như: hồ sơ, thủ tục pháp lý cơ sở đầy đủ, đúng quy định. Khu chế biến đảm bảo cách biệt với các nguồn ô nhiễm, thiết kế đúng theo nguyên tắc một chiều; có hệ thống xử lý nước và môi trường đảm bảo. Nhà ăn thoáng mát, sạch sẽ. Trang thiết bị chế biến thực phẩm hiện đại, dễ làm vệ sinh và đảm bảo an toàn. Nguồn thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được mua từ các siêu thị lớn, các chợ và các cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc lưu mẫu thức ăn được các cơ sở phối hợp với Ban Phúc lợi thực hiện đầy đủ; các nhân viên phục vụ tại bếp ăn thực hiện tốt các quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Ngoài công tác kiểm tra, đoàn cũng tuyên truyền tới các cơ sở thực phẩm trong khu công nghiệp tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.