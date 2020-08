Lập chốt đo thân nhiệt, khai báo y tế tại nhiều đường từ Hải Dương về Hải Phòng

Tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 2 trên quốc lộ 17B, qua thôn Ngọ Dương, xã An Hòa (An Dương, Hải Phòng), tiếp giáp với xã Kim Đính (Kim Thành, Hải Dương), lực lượng công an, quân đội và y tế cũng đang tích cực làm nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng về một số giải pháp kiểm soát các cửa ngõ vào Thành phố để phòng chống dịch COVID-19.