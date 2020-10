Lào Cai: Kẻ xông vào lớp tát bé gái 2 tuổi trình diện công an

Trưa 4/10, lãnh đạo Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, H.V.H. (trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) đã đến cơ quan công an trình diện sau 4 ngày người này đánh xông vào lớp đánh gái B.A. (2 tuổi, học Trường Mầm non Trump Kids, tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai).

Ông H.V.H. tới trình diện công an. (Ảnh: An Kiên)

"Tại cơ quan công an, H. thừa nhận hành vi đánh bé gái 2 tuổi tại lớp mầm non", lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho hay.

Cũng theo vị này, hành vi của H. có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, để đưa ra pháp luật xử lý thì phải có đơn của gia đình bị hại, giám định thương tích của cháu bé.

Sau khi xông vào lớp đánh bé gái 2 tuổi thì H. đến dỗ dành con mình.

Theo báo cáo giải trình của Trường Mầm non Trump Kids, vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 30/9 (giờ tan trường) ở lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng D2.

Khi đó, hai bé 2 tuổi là P.T.B.A. và H.C.T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi. Bé B.A. cầm tay bé C.T. giơ lên miệng định cắn nhưng các cô kịp thời can ngăn. Sau đó bé C.T. khóc.

Đúng lúc đó, H.V.H. đến đón thấy con khóc và hỏi cô về sự việc.

Khi thấy con gái có vết đỏ (do vết màu sau giờ tập vẽ), H.V.H. liền lao vào giật tóc, dọa nạt, tát bé B.A. Ông H. còn bắt bé B.A. khoanh tay xin lỗi trước sự chứng kiến của 3 cô giáo.

Khi ông ngoại bé B.A. đến đón, cô chủ nhiệm kể lại sự việc. Sau đó, bé B.A. được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Lào Cai.

Về sự việc trên, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai cho hay, Trường Mầm non Trump Kid tạm thời đình chỉ việc dạy học của 3 giáo viên vì không kịp thời phản ứng bảo vệ cháu B.A. khi cháu bị hành hung. Nhà trường cũng tạm thời không nhận trông con của ông H.V.H. trong khoảng thời gian này.