Lào Cai đón mùa đông sớm, Bắc Hà và Sa Pa chuyển rét đậm 14 độ C

Theo thông tin từ Đài khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 21/9, không khí lạnh tăng cường yếu gây hiện tượng trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm khá sâu.

Vùng thấp trong tỉnh vào đêm 21/9 và sáng sớm 22/9 trời se lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao thời tiết chuyển rét đậm.

Khách du lịch tại nhà thờ cổ ở trung tâm thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Cụ thể, vào lúc 7h ngày 22/9, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai giảm xuống 21,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 21 độ C; Sa Pa chuyển rét đậm, ở mức 14 độ C; thị trấn Bắc Hà rét nhất, nhiệt độ là 13,8 độ C.

Người dân tại huyện Bắc Hà và Sa Pa thực sự đón mùa đông đến sớm sau nhiều ngày nóng nực kéo dài.

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các địa phương vẫn trong tình trạng giảm nhẹ.

Dự báo đêm 22/9 tại Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 19-21 độ C, vùng cao rét, nhiệt độ ở mức 14-16 độ C, riêng Sa Pa và Bắc Hà xuống mức 12-14 độ C.



