Lào Cai: Băng tuyết khiến Quốc lộ 4D trơn trượt, tài xế phải lấy dây buộc đầu xe

(VTC News) -

Video: Người dân lấy dây cáp chằng đầu xe, tránh trơn trượt do băng giá

Sáng 11/1, nhiệt độ tại Sa Pa, Lào Cai giảm sâu dưới 0 độ C, nhiều điểm có tuyết rơi và băng giá làm mặt Quốc lộ 4D trơn trượt. Theo người dân địa phương, nhiều phương tiện không thể di chuyển, một số vụ tai nạn xảy ra do mặt đường trơn.

Anh Nguyễn Viết Sơn (người dân ở Sa Pa) cho biết, một số ô tô bị trượt bánh trên đường đèo khiến va vào vách núi. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, tài xế phải dùng đá chặn bánh xe, lấy dây buộc vào đầu xe rồi cố định vào những thanh hộ lan ven quốc lộ để ô tô không bị trượt bánh.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra do mặt đường trơn trượt. (Ảnh: Viết Sơn)

Tài xế dùng dây buộc đầu xe để tránh trơn trượt. (Ảnh: Viết Sơn)

"Băng giá phủ dày từ 2-4 cm trên mặt Quốc lộ 4D, dài hơn 2km, từ km89 đến km91, trên đỉnh đèo Ô Qúy Hồ. Hiện tại, ở vườn hoa H'Mông, gần Thác Bạc, lực lượng cảnh sát đã có mặt để phân luồng giao thông, chặn ô tô đi vào, chỉ xe máy và người đi bộ mới vào được", anh Sơn thông tin.

Công an thị xã Sa Pa cho biết, hiện tại tuyết đã ngừng rơi, đơn vị tổ chức các tổ, đội chốt chặn từ xa, ở hai đầu tuyến quốc lộ 4D, nối Lào Cai với Lai Châu, để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông để tránh nguy hiểm do mặt đường trơn trượt.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an Thị xã Sa Pa (Lào Cai) thông tin thêm nhiệt độ hiện tại ở Sa Pa đang -3 độ C, mặt đường đóng băng. Sáng nay, khi đơn vị chưa phân luồng, hai vụ va chạm nhỏ xảy ra, may mắn khong có thương vong về người.

"Chúng tôi bắt đầu phân luồng cấm các phương tiện đi sang Lai Châu và chiều ngược lại kể từ 9h sáng nay. Việc cấm đường được thực hiện cho đến khi băng tuyết hết", vị này cho biết bên cạnh việc cấm đường, lực lượng Công an Thị xã Sa Pa cũng tuyên truyền hướng dẫn du khách không lái xe vào khu vực bị cấm đường.

Đường trơn trượt nên CSGT phải chặn, không cho ô tô đi qua, tránh nguy hiểm. (Ảnh: Viết Sơn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/1, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu. Ngày 11/1, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ ngày mai (12/1), nhiệt độ ngày và đêm tại miền Bắc có sự chênh lệch lớn. Ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất có thể đạt ngưỡng 18-20 độ C. Mức nhiệt rét đậm, rét hại dưới 13 độ C chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm ở các tỉnh đồng bằng.