Lãnh đạo Đồng Tâm Group đến thăm và làm việc với Mitsui E&S Machinery tại Nhật

(VTC News) -

Nhân chuyến công tác của đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Long An đến Nhật Bản từ ngày 4-10/9/2022, theo lời mời từ Mitsui E&S, đoàn công tác tỉnh Long An có chuyến thăm, làm việc tại Nhà máy Mitsui E&S Machinery tại tỉnh Oita, thành phố Oita, Nhật Bản - đơn vị thành viên của Tập đoàn Mitsui, một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản.

Dẫn đầu đoàn công tác là ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ngoài ra còn có ông Nguyễn Thành Thanh – Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An. Đoàn công tác còn có sự góp mặt của lãnh đạo Đồng Tâm Group (DTG), gồm ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT DTG, ông Võ Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT và ông Peter Hendrik Slootweg – Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Long An.

Tại Nhà máy Mitsui E&S, đoàn khảo sát và xem tiến độ lắp dựng 24 thiết bị cẩu hiện đại hàng đầu thế giới hoàn thiện 100% và chuẩn bị đưa lên tàu chuyên dụng nhập khẩu về Việt Nam trong vài ngày tới, dự kiến cẩu sẽ được vận chuyển về đến Cảng Quốc tế Long An vào tháng 10/2022.

Ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Ông Võ Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Long An và Ông Peter Hendrik Slootweg – Tổng Giám đốc trao đổi tại khu vực đang lắp dựng thiết bị cẩu.

Hệ thống cẩu đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi được vận chuyển về Việt Nam.

Cuối năm 2021, tỉnh Long An trao tặng Đồng Tâm Group bằng khen “Đơn vị tiên phong trong công cuộc Chuyển đổi số” khi xác nhận quá trình nỗ lực đầu tư, mở rộng phát triển các lĩnh vực hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ, đề ra nhiều giải pháp trọng tâm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, sâu rộng, mạnh mẽ của doanh nghiệp, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm mang lại sự gia tăng năng suất lao động, gặt hái những giá trị vượt trội từ sự ổn định về chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa dịch vụ trong các ngành/lĩnh vực tham gia đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Long An, lãnh đạo Đồng Tâm Group, Cảng Quốc tế Long An cùng đội ngũ chuyên gia của Mitsui E&S tại khu vực lắp dựng hoàn thiện.

Cũng nhân chuyến công tác đến Nhà máy, ông Nguyễn Minh Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng tranh lưu niệm cho đại diện lãnh đạo của Mitsui E&S.

Cảng Quốc tế Long An là dự án trọng điểm và là điểm nhấn trong thu hút đầu tư của tỉnh Long An, được các doanh nghiệp đầu tư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đánh giá là địa điểm tập kết trung chuyển, giao thương hàng hóa quan trọng của khu vực phía Nam với các khu vực khác trong nước và thế giới.

Tỉnh Long An cùng với những lợi thế sẵn có, đặc biệt có một cảng biển quốc tế tầm cỡ khu vực, hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng của nhà đầu tư. Cảng Quốc tế Long An là sự kết hợp hài hòa trong một khu liên hợp dịch vụ cảng biển gồm Khu cảng, Khu công nghiệp, Khu dịch vụ công nghiệp, Khu đô thị và các hạng mục khác nhằm mang lại giá trị gia tăng cho toàn khu, góp phần hình thành quần thể thành phố cảng biển đa năng, hiện đại.

Trong bối cảnh chung của toàn cầu đang tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, tự động hóa logistics, giao hàng dặm cuối..., những định hướng phát triển của Cảng Quốc tế Long An được nhận định là đúng xu hướng phát triển, bao gồm đề án tàu buýt container với mục tiêu mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình tối ưu hóa chi phí logistics, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và hội nhập toàn cầu.