Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an - do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.