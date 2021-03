Lãnh đạo 'Bộ tứ Kim cương' cam kết gì ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?

(VTC News) -

Lãnh đạo 4 nước thuộc nhóm Đối thoại an ninh tứ giác QUAD, hay còn gọi là “Bộ tứ Kim cương”, lần đầu tiên có cuộc họp thượng đỉnh khẳng định những cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an ninh và thịnh vượng.

Tờ Washington Post hôm 14/3 đăng tải bài viết chung của 4 nhà lãnh đạo: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga.

Cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên của QUAD diễn ra theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Bloomberg)

Luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nền tảng

Dẫn tình hình địa chính trị phức tạp, trong bối cảnh đại dịch, biến đổi khí hậu và công nghệ mới tạo ra nhiều thách thức trên thế giới, các nhà lãnh đạo QUAD tái khẳng định sự cam kết của nhóm 4 nước với một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, kiên cường và bao trùm.

“Chúng tôi nỗ lực muốn đảm bảo rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là một khu vực năng động và có thể tiếp cận, được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nền tảng như tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, và tất cả các quốc gia đều có thể đưa ra lựa chọn chính trị của riêng mình, không bị ép buộc", bài viết nêu.

Theo các nhà lãnh đạo, trong những năm gần đây, tầm nhìn đó ngày càng trải qua nhiều thử thách. Nhưng những thử thách này "chỉ càng củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc cùng nhau tính đến những thách thức toàn cầu cấp bách nhất".

Biến đổi khí hậu và COVID-19

Nhóm QUAD cho rằng biến đổi khí hậu vừa là ưu tiên chiến lược vừa là thách thức cấp bách của toàn cầu, bao gồm cả đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau và với những người khác để củng cố thỏa thuận Paris và tăng cường các hành động vì khí hậu của tất cả các quốc gia. Và với cam kết kiên định đối với sức khỏe và sự an toàn của người dân, chúng tôi quyết tâm chấm dứt đại dịch COVID-19 vì sẽ không có quốc gia nào được an toàn nếu đại dịch vẫn tiếp tục”.

Cụ thể, 4 nước cam kết mở rộng và đẩy nhanh việc sản xuất vaccine COVID-19 an toàn, dễ tiếp cận và hiệu quả ở Ấn Độ. “Chúng tôi sẽ hợp tác ở từng giai đoạn để đảm bảo rằng vaccine được hỗ trợ trên toàn khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương vào năm 2022”.

QUAD cũng sẽ có một Nhóm chuyên gia về vaccine, tập hợp các nhà khoa học hàng đầu từ ​​4 nước để đáp ứng nhu cầu cấp bách của khu vực. “Những lời hứa mà chúng ta đưa ra hôm nay phải góp phần vào một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khỏe mạnh và thịnh vượng hơn vào ngày mai”.

Trong quá trình này, nhóm thể hiện mong muốn đổi mới, củng cố quan hệ, phối hợp và hợp tác với các đối tác Đông Nam Á, trong đó có Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). “QUAD là một nhóm linh hoạt gồm các đối tác có cùng chí hướng, nhằm thúc đẩy một tầm nhìn chung, đảm bảo hòa bình và thịnh vượng. Chúng tôi hoan nghênh và sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc với tất cả những người có chung mục tiêu đó”.