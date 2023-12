Lạng Sơn: Đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển KT-XH

(VTC News) -

Sáng 19/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ quý IV/2023. Trong chương trình, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin đến các cơ quan báo chí tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 của tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo, trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, với 16/18 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tiêu biểu, kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,0%, trong đó: nông lâm nghiệp tăng 6,55%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,18%, dịch vụ tăng 6,77%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 59,8 triệu đồng.

Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Kinh tế cửa khẩu phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước thực hiện 4.780 triệu USD, đạt 125,8% kế hoạch, tăng 56,2% so với năm 2022.

Cùng đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Trong năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút các nhà đầu tư.

Tại cuộc họp báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí nêu một số nội dung, vấn đề cần cung cấp, làm rõ thêm như: hình thức đầu tư, quy mô, tiến độ triển khai dự án khu trung chuyển hàng hóa tại xã Thụy Hùng và xã Phú Xá (huyện Cao Lộc); hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh; công tác xây dựng đường biên mốc giới; việc xây dựng các công trình trái phép trên đất rừng tại địa bàn thành phố Lạng Sơn; giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông; tình trạng thường xuyên ngập lụt khi mưa bão tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; thực hiện chế độ cho lao động hợp đồng ngành giáo dục; xây dựng nông thôn mới; công tác y tế dự phòng, kiểm soát dịch bệnh;…

Lãnh đạo Sở Y tế trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.

Các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện, thành phố trả lời, làm rõ.

Phát biểu chủ trì cuộc họp báo, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực, khát vọng vươn lên cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chủ trì cuộc họp.

Ông Dương Xuân Huyên đề nghị, các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền các nội dung Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng, trong đó chú trọng tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; các vấn đề thời sự, sự kiện, ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của tỉnh; lan tỏa sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời tăng cường số lượng tin, bài phản ánh những nội dung tích cực, cổ vũ, động viên, định hướng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố quan tâm, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, đồng hành cùng các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương; thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.