No Time to Die là bộ phim 007 thứ 25, đạo diễn Cary Joji Fukunaga. Vai điệp viên James Bond do nam tài tử Daniel Craig đóng. Phim sẽ ra mắt tại các rạp chiếu trên khắp thế giới từ ngày 30/9 tới đây.