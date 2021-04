Lân 'Xe lăn' và hành trình tìm lại đam mê tuổi trẻ cùng Ford Ranger Raptor

(VTC News) -

Dòng xe Ford Ranger Raptor vốn được biết đến với khả năng vận hành vượt trội, thách thức mọi giới hạn, đồng thời phản ánh phong cách sống “chất” như Ranger. Và trong hành trình khám phá vùng núi cao Đông Bắc từ Hà Giang đến Cao Bằng, mẫu xe này đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh “Kiên cường vượt khó” của Nhiếp ảnh gia (NAG) Lân Trần và cùng anh đánh thức đam mê tuổi trẻ vốn đã ngủ say nhiều năm nay.

Video: Sống chất như Ranger - Kiên cường vượt khó

Tinh thần “Kiên cường vượt khó” trong từng khoảnh khắc của cuộc sống

Ford Ranger được thiết kế để chinh phục mọi địa hình, đi đến những địa điểm mà các dòng xe khác không thể chạm tới. Tương tự, những người chủ xe Ranger hay thậm chí cả đội ngũ và đối tác của Ford đều mang trong mình sự tự tin và bản lĩnh đương đầu để vượt qua mọi thách thức trong công việc và cuộc sống. Họ luôn kiên định với con đường đã chọn và không bao giờ lùi bước trước những khó khăn.

Trần Đức Lân sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đến năm lớp 10, anh theo gia đình sang Bruxelles (Bỉ) định cư. Tuổi trẻ của anh tại Châu Âu đầy phóng khoáng và một đam mê lớn thời đó của Lân là xe phân khối lớn thể thao. Từ bé đã thích tốc độ, nhưng chỉ khi ra nước ngoài, Lân mới có điều kiện để chạy những chiếc xe thể thao chuyên nghiệp trên những cung đường dài, và vào cả trường đua chuyên nghiệp để được chạy nhanh đúng nghĩa. Tuy nhiên, một tai nạn mô tô tại Bỉ năm 2008 đã khiến anh phải gắn cuộc đời trên chiếc xe lăn.

Từ một người trẻ ngạo nghễ, Lân rơi xuống vực sâu với những cơn trầm cảm và ý định từ bỏ, và rồi chính anh đã dần dần tự vượt lên khỏi bóng tối đó, quay trở lại với cuộc sống tràn đầy ánh sáng và yêu thương với gia đình và bạn bè ở Sài Gòn. Khi đã trở thành Lân “xe lăn”, Lân Trần bén duyên với công việc chụp ảnh và đặc biệt nổi bật với phong cách chụp chân dung. Lân cũng rất đam mê sưu tập các nhân vật điện ảnh (figures), và hiện đang sở hữu một lượng búp bê mô hình lớn nhất tại Sài Gòn...

Dù đã trải qua nhiều khó khăn và biến cố trong cuộc sống, nhưng điều mà Lân Trần khiến bạn phải yêu mến anh ý chính là sự lạc quan, vui vẻ, và những năng lượng tích cực tỏa ra từ một người đàn ông trưởng thành. Cuộc sống hiện tại của Lân chính là cảm hứng cho câu chuyện “Sống chất như Ranger” của Ford lần này.

Không chỉ trở thành một trong những nhân vật biểu tượng cho tinh thần “Kiên cường vượt khó”, anh Lân Trần đã được lựa chọn trở thành đối tác thân thiết với Ford Việt Nam trong nhiều dự án như: Khách mời tại Ford Photo Tour (2019) - Photo Workshop với chủ đề “Chụp Ảnh Chân Dung”; Nhiếp ảnh gia chân dung trong dự án Ranger for Her (2021), nhằm tôn vinh vẻ đẹp bản chất và nét cá tính riêng biệt của những người phụ nữ Ranger nhân dịp 8/3; Khách mời trong hành trình Ford Ranger - Up and Over (2021), khám phá và chinh phục miền núi Đông Bắc Việt Nam.

Đối với Lân, nhiếp ảnh là sự tự do, không bị gò bó trong khuôn khổ. Đa số tác phẩm của anh là ngẫu hứng, ít khi có sự chuẩn bị trước, vì vậy đến lúc tác nghiệp sẽ chọn 1 góc nhìn ngay tại thời điểm đó để tập trung triển khai. Khó khăn lớn nhất là vấn đề màu sắc do anh mắc chứng mù màu bẩm sinh, khó đáp ứng những nhu cầu về hình ảnh của khách hàng. Và để khắc phục được khó khăn đó, anh đã lựa chọn cho mình một định hướng riêng - chụp chân dung đen trắng, để tạo ra sự tương phản khác biệt.

“Có thể nói rằng mình tự tin về bản sắc riêng nên thường lựa chọn sự ngẫu hứng trong nhiếp ảnh, và cả trong cuộc sống. Đối với mình, mọi vấn đề đều sẽ có giải pháp, vì vậy, mọi khó khăn đều có cách để vượt qua”, Lân chia sẻ.

Ngoài ra, anh Lân chính là tác giả bộ ảnh chân dung đen trắng của NSƯT Thành Lộc trong quyển tự truyện “Tâm thành và Lộc đời”. Những bức ảnh đã qua xử lý tỉ mỉ về sắc độ, ánh sáng đã khai thác một cách tinh tế và trọn vẹn những hỉ, nộ, ái, ố, đồng thời vẫn tôn vinh sự chân thật khi giữ nguyên những nếp nhăn ghi dấu vết tích thời gian trên gương mặt của người nghệ sĩ. Chính vì thế, nghệ sĩ Thành Lộc và NXB đã quyết định đưa hết tất cả những bức hình anh Lân chụp vào sách, không bỏ qua bất kỳ một bức ảnh nào.

Sống lại đam mê tuổi trẻ qua hành trình với Ford Ranger Raptor

Đam mê chạy xe thể thao tốc độ của Lân một phần đã hình thành từ hồi còn ở Việt Nam, một phần đến từ cá tính tuổi trẻ thích những điều mạo hiểm, thích khám phá cùng bạn bè. Anh đã từng lái mô tô gần 1.000 KM từ Brussel (Bỉ) đến Paris (Pháp), uống 1 ly cafe và ăn 1 bữa ăn rồi quay về.

Tuy nhiên vì điều kiện hiện tại mà 13 năm qua kể từ khi ngồi trên xe lăn, anh chưa được thực hiện những chuyến đi phượt ngẫu hứng như vậy, đồng thời cũng đã để đam mê đó ngủ yên. Vì vậy, hành trình khám phá vùng Đông Bắc, từ Hà Giang - Cao Bằng cùng chiếc xe Ranger Raptor đã giúp anh tìm lại cảm xúc và trải nghiệm của tuổi trẻ.

“Trước đây tôi chỉ biết tới các vùng đèo núi miền Bắc qua hình ảnh hoặc phóng sự trên báo đài mà đã thấy rất đẹp và mong ước một ngày có thể tận mắt trải nghiệm. Và tới nay khi có cơ hội, tôi mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp và sự hùng vĩ có một không hai của thiên nhiên Việt Nam. Một trong số đó phải kể đến trải nghiệm vượt qua ngọn đèo nổi tiếng nhất ở Hà Giang - Mã Pí Lèng với những cung đường uốn lượn hiểm trở cùng vách đá dốc treo leo. Không chỉ đem đến cho tôi những cung bậc cảm xúc thăng trầm mà cung đường này còn giúp người bạn đồng hành Ford Ranger Raptor phô diễn được tất cả sức mạnh và khả năng vượt trội khiến tôi vô cùng bất ngờ” Lân hào hứng chia sẻ.

Trước đây anh thường chỉ ngồi trên xe con hay xe gia đình, đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm một chiếc xe bán tải như Ranger Raptor. Hơn cả mong đợi, lần đầu tiên anh tìm lại được cảm giác giống như cầm lái những chiếc PKL trước đây mà không chiếc xe hơi nào khác có thể mang lại được, từ tiếng “gầm" động cơ mạnh mẽ giúp vượt mọi loại địa hình vượt trội đến khả năng ôm cua đầm và không bị văng đuôi nhờ hệ thống khung gầm vững chắc được làm bằng thép siêu cứng. Được biết toàn bộ hệ thống khung được gia cường để chống lại những va đập mạnh từ ngoại cảnh. Các thanh dầm cứng hai bên sườn có thể hấp thụ các cú va đập lên tới 1G. Đồng thời, sự phối hợp giữa động cơ 2.0L Bi-Turbo và hộp số tự động 10 cấp chính là một cuộc cách mạng về hệ thống truyền động, nâng khả năng offroad của Ranger Raptor lên một tầm cao mới.

Điểm ấn tượng và khác biệt nhất đối với Lân là mặc dù bắt nguồn từ một dòng xe bán tải, nhưng Ranger Raptor lại được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và tiện nghi để phù hợp với cả điều kiện đường bằng phẳng và cả chạy địa hình tốc độ cao.

Ngoài ra, Ranger Raptor còn được trang bị Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc tự động kích hoạt giúp kiểm soát trôi xe khi đang dừng đỗ trên địa hình nghiêng, hay hệ thống hỗ trợ đổ đèo liên tục điều chỉnh lực phanh, giúp kiểm soát độ trượt và duy trì tốc độ được định sẵn của xe khi xuống dốc, hành trình chinh phục những cung đường đèo sở hữu nhiều khúc cua gắt hoặc những vách đá dốc sẽ trở nên an toàn và chủ động hơn.

Một hành trình dài di chuyển trên địa hình đường núi, đèo dốc liên tục trong 1 thời gian dài tất nhiên cũng đem đến sự mệt mỏi, và cả những cơn đau cho nhân vật Lân. Nhưng cảnh sắc thiên nhiên và sự hào hứng khi được khám phá văn hóa, con người đã lấn át những mệt mỏi về thể chất. Đặc biệt, hệ thống giảm xóc thể thao của Fox Racing được thiết kế riêng giúp tăng cường độ ổn định trục sau, tất cả đem đến trải nghiệm êm ái cả khi đi qua địa hình xấu hay khi thực hiện những cú bay nhảy.

Vị trí ngồi của Raptor cao, ghế ôm lưng nên khoảng quan sát rộng thênh thang, tư thế vững vàng giúp anh có cái nhìn toàn cảnh và dễ dàng sáng tác nghệ thuật qua ống kính của mình.

Kết thúc hành trình được sống lại đam mê tuổi trẻ, khi được hỏi anh có ước mơ gì không, ví dụ như một điều kỳ diệu khiến anh có thể đi lại bình thường, tiếp tục thực hiện thêm thật nhiều chuyến đi khám phá bằng chính đôi chân của mình - anh trả lời rằng: "Được sống như bây giờ trong vòng tay gia đình, bạn bè là một điều kỳ diệu rồi, và anh không có mong ước gì hơn thế nữa!".