Lẩn trốn tận Hải Phòng, nữ giám đốc Đắk Lắk lừa đảo hàng chục tỷ đồng vẫn bị tóm gọn

(VTC News) - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng trốn truy nã tại Hải Phòng và bị công an thành phố này bắt giữ.

Chiều 22/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa di lý Trịnh Thu Trang (33 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) trốn truy nã tại TP. Hải Phòng về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an cho hay, năm 2015, Trang cùng chồng thành lập Công ty TNHH TMDV phân phối Bảo Nguyên do Trang làm Giám đốc. Công ty có trụ sở tại nhà riêng của Trang và hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá cho một số đối tác ở TP.HCM, Khánh Hoà.

Trịnh Thu Trang tại cơ quan điều tra.

Với mục đích huy động tiền kinh doanh, năm 2016, 2017, Trang cầm cố nhà, đất, vay ngân hàng và một số cá nhân khác với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn trả nợ, Trang không còn khả năng thanh toán. Cuối năm 2017, do không chịu được áp lực, chồng của Trang tự tử, còn Trang bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận đơn tố cáo của các bị hại, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thu Trang, tuy nhiên, Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6/9, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trịnh Thu Trang.

Nghi can được di lí về cơ quan điều tra tại Đắk Lắk.

Căn cứ vào các đặc điểm nhận dạng, Công an TP Hải Phòng đã bắt được Trang khi đang ở nhà người thân thuộc xã An Đồng, huyện An Dương.

Sau khi bắt được Trang, Công an Hải Phòng đã giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bình Định