Lân Nhã: Hà Anh Tuấn rất tài giỏi, nhưng tôi lại mê Tuấn Ngọc

(VTC News) -

Video: Lân Nhã hát "Chiều một mình qua phố" của Trịnh Công Sơn

Trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol, lận đận cả chục năm tìm kiếm vị trí của mình trong làng nhạc, Lân Nhã mới trở lại và ghi dấu ấn khoảng 4 năm gần đây. Hiện anh có lịch diễn dày đặc và được ưu ái gọi là "Quý ông hát tình ca". Trò chuyện với VTC News, Lân Nhã thừa nhận còn nhiều điều muốn làm trong nghề và sau này khi nghỉ hát, anh mơ mình sẽ có quán trà nhỏ trên vùng cao, sống giản dị bên vợ.

- Dường như với những người đã bước vào vùng ánh sáng mê hoặc của sân khấu, rất khó ngừng thói quen và đam mê ấy. Có thể hình dung thế nào về một Lân Nhã không sân khấu và những bản tình ca?

Tôi sẽ cô đơn và trống trải lắm. Từng trải qua cảm giác này một thời gian khi lăn lộn với cuộc sống không có sân khấu và âm nhạc nên tôi rất hiểu. Tôi không muốn quay lại cảm giác đó, ít nhất là giai đoạn này.

Ca sĩ Lân Nhã.

Đến khi nghỉ hưu, có thể tôi sẽ mở quán trà nhỏ trên vùng cao, có thể mở nhạc nhẹ nhàng. Phía sau nhà, vợ tôi thích trồng hoa hồng. Tôi mơ mộng cuộc sống như vậy đó. Ca sĩ Lân Nhã

- Định vị hình ảnh và phong cách quý ông hát tình ca trong lòng công chúng, đó là lựa chọn anh theo đuổi ngay từ đầu hay xuất phát từ một cơ may?

Tôi không dám nhận là quý ông, chỉ xin nhận mình là người đàn ông hát tình ca bằng ít nhiều trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống. Tôi không chọn ngay từ đầu hình ảnh này mà để mọi thứ tự nhiên. Nếu theo dõi thì quý vị sẽ thấy hình ảnh của tôi thay đổi theo đúng những tháng năm mà tôi đã trải qua, cả giọng hát cũng vậy. Tôi nghĩ những ca sĩ chọn dòng nhạc tương tự như tôi cũng đều cần thời gian để “chín“ hơn trong cả nghề lẫn cuộc sống.

- Tham gia showbiz và đứng trong nó nhưng có vẻ anh chọn cuộc sống không ồn ào và ít giao thiệp. Anh lý giải thế nào về sự trầm lắng của mình khi là người làm việc trong thế giới của những ồn ã?

Có lẽ do tính tôi như vậy từ trước rồi. Tôi ngại ồn ào và quá náo nhiệt. Một phần do bản thân tôi ít nói, ít chia sẻ, chỉ tâm sự với những người bạn mình cho là thân thôi. Tôi không muốn dính vào những chuyện không phải của mình, hoặc bàn tán về người khác, thành ra cũng ít giao thiệp. À, nhưng mà khi đã quen biết thì tôi cũng chịu giỡn và nói chuyện lắm. Cũng may là bạn bè cũng hiểu và thông cảm cho tôi.

Lân Nhã tự nhận mình ngại náo nhiệt, ồn ào.

- Trong giới nghệ thuật, anh có bạn thân chứ?

Tôi có bạn thân, nhưng rất ít. Chắc đếm trên một bàn tay.

- Gần đây, anh có những cuộc bắt tay khá thú vị. Với Uyên Linh, Lệ Quyên và những nữ ca sĩ từng làm việc chung, anh thích ai nhất?

Tôi từng kết hợp với Võ Hạ Trâm, Nguyên Hà, Uyên Linh và gần đây nhất là chị Lệ Quyên. Mỗi người đều có điểm thu hút rất riêng. Tôi thích sự máu lửa của Trâm, sự an nhiên của Nguyên Hà, sự nồng nàn của Uyên Linh và cả sự quyến rũ của chị Lệ Quyên. Có thể hơi tham nhưng tôi yêu cái đẹp, đặc biệt là cái đẹp trong tâm hồn, nó thể hiện khi bạn cất tiếng hát.

- Hình ảnh của anh thời điểm hiện tại khiến nhiều người liên tưởng tới Hà Anh Tuấn. Anh nói gì về điều này?

Tôi thấy tôi đâu giống anh Hà Anh Tuấn đâu. Anh Tuấn là người tài giỏi, được rất nhiều người ngưỡng mộ, tôi cũng vậy. Nhưng thần tượng của tôi là chú Tuấn Ngọc.

- Anh có từng mơ được như Hà Anh Tuấn với những show diễn hoành tráng, luôn cháy vé?

Không riêng gì tôi mà ca sĩ nào cũng ước mơ được như anh Tuấn. Thế nhưng mơ thì mơ thôi, chứ bạn biết không, để có được sự thành công như Hà Anh Tuấn lúc này, tôi nghĩ anh ấy và ekip đã trải qua rất nhiều khó khăn vất vả mà không phải ai cũng chịu được. Ngoài ra còn là sự tài năng, thông minh, ekip phải thật sự giỏi và nhịp nhàng....

Tôi nghĩ mỗi ca sĩ đều có vị trí riêng trong lòng khán giả của mình. Việc mình biết mình đang ở đâu quan trọng lắm. Điều đó sẽ giúp mình vững tin làm những thứ đúng với mình nhất trong từng giai đoạn. Và khi mọi thứ thuận theo tự nhiên thì cảm xúc cũng sẽ như vậy. Không cần chứng tỏ gì cả, tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được.

Có khán giả từng nói với tôi rằng, họ đến phòng trà nghe tôi hát xong rồi về. Họ nói đi làm cả ngày mệt mỏi, đến nghe tôi hát để relax, để vỗ về, đơn giản thế thôi. Tôi thấy thật hạnh phúc khi thỉnh thoảng nghe những lời tâm sự bình dị như vậy. Nó cũng giống như cách tôi hát và đến với âm nhạc.

Lân Nhã đang ấp ủ những dự án âm nhạc mới.

- Chăm chỉ thực hiện các dự án online và chạy show, khi nào Lân Nhã sẽ trình diện một dự án hoạt động đồng thời trên các nền tảng online và ofline?

Hứa với khán giả là hay bị thất hứa lắm, nhất là trong giai đoạn này. Tôi chỉ biết mình cứ chăm chỉ chạy show, tích lũy và làm những sản phẩm chỉn chu hơn mỗi ngày trong khả năng tốt nhất của mình. Tôi thấy mình may mắn vì còn người anh và người chị trong êkip luôn bên cạnh, cho tôi những lời khuyên chân thành. Tôi xin phép giữ bí mật những sản phẩm sắp tới.

- Có khi nào anh nghĩ đến tuổi nghỉ hưu chưa? Khi đó, anh sẽ làm gì?

Tôi mới đi hát trở lại khoảng độ 4 năm nay là nhiều. Tôi mới 35 tuổi và còn nhiều điều muốn làm với nghề lắm nên chưa nghĩ đến việc nghỉ hưu đâu. Nhưng đến khi nghỉ hưu, có thể tôi sẽ mở một quán trà nhỏ trên vùng cao, có thể sẽ có nhạc nhẹ nhàng. Phía sau nhà, vợ tôi thích trồng hoa hồng. Tôi mơ mộng cuộc sống như vậy đó. Mà tự dưng mơ thì bây giờ tôi phải tích luỹ thêm nữa mới được.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.