Lần đầu tiên Việt Nam có đại học vào TOP 700 thế giới

TDTU là trường đại học duy nhất của Việt Nam lọt vào top 700 trong bảng xếp hạng của US News.

Riêng về Nhóm ngành kỹ thuật, TDTU xếp thứ 260 thế giới - thứ hạng cao nhất về nhóm ngành từ trước đến nay của trường này.

Năm nay, tổng cộng có 4 trường đại học của Việt Nam được US News xếp hạng. Ngoài TDTU, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 949, Đại học Quốc gia TP.HCM xếp thứ 1.271 và Đại học Bách khoa Hà Nội xếp thứ 1.356.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp hạng thứ 623 thế giới và số 1 Việt Nam trong bảng xếp hạng của US News.

Trong khu vực ASEAN, Đại học hoàng gia Chulalongkorn, Thái Lan hạng 516, Đại học Mahidol, Thái Lan hạng 511, Đại học Malaya của Malaysia hạng 205…

Trường đại học Tôn Đức Thắng 13 năm trước đã đặt mục tiêu vào TOP 500 thế giới (như Đại học hoàng gia Chulalongkorn của Thái Lan) trong vòng 30 năm. Bảng xếp hạng của US News là một minh chứng cho thành quả của trường hơn 23 năm phát triển theo con đường tự chủ đại học, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Đại học Chulalongkorn từng là niềm cảm hứng cho lãnh đạo Nhà trường đặt mục tiêu phát triển. Nhưng chỉ sau 13 năm đi đúng hướng và quản trị xuất sắc, thực hiện tự chủ một cách kiên định, TDTU đã đi rất gần đến vị trí của Đại học Chulalongkorn.

U.S.News là một bảng xếp hạng uy tín ở Mỹ, với hệ thống gồm rất nhiều bảng đánh giá. US News được xem là bảng xếp hạng uy tín nhất của Mỹ về phương diện học thuật và xếp hạng các đại học xuất sắc trên toàn thế giới và đáng để lựa chọn.

Mỗi năm, US News chỉ chọn ra 1.500 đại học xuất sắc nhất thế giới trong tổng cộng hơn 30.000 trường để giới thiệu cho người học ở Mỹ và toàn cầu về những trường nên theo học, vì lợi ích và tương lai của họ.

Đây là bảng xếp hạng Balance (theo kiểu đối sánh) và thuộc dạng khách quan nhất. Nó không quá thiên về học thuật như ARWU, không quá thiên về khảo sát chủ quan Reputation (đánh giá uy tín) như QS hay THE. Tất cả dữ liệu đều do US News tự thu thập.

Các tiêu chí xếp hạng bao gồm: sự đa dạng các lĩnh vực học thuật của trường đại học như danh tiếng học thuật trên thế giới và trong khu vực, các hội thảo, xuất bản sách, số bài báo công bố quốc tế, chỉ số trích dẫn, hợp tác quốc tế…

Trước đó, ngày 05/8/2020, Hệ thống xếp hạng đại học thế giới Academic Ranking of World Universities (ARWU) cũng đã công bố kết quả xếp hạng các đại học xuất sắc nhất toàn thế giới năm 2020. Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là trường đại học duy nhất của Việt Nam tiếp tục được vào trong bảng xếp hạng này và được xếp Top 701 - 800 thế giới, tăng ít nhất 200 bậc so với năm 2019 (là 901 - 1000).

Đây là minh chứng đúng đắn của việc trao quyền tự chủ cho các trường đại học mà Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cũng cho thấy, một đại học coi trọng phát triển đồng bộ tất cả các mặt và tất cả các nhiệm vụ mang tính bản chất của đại học, không ngừng chuẩn hóa hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, thì việc được xếp hạng cao đồng loạt ở nhiều bảng xếp hạng uy tín của quốc tế (với mỗi bảng có các tiêu chí khác nhau) là kết quả tất yếu của một quá trình kiên trì.