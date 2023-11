Lần đầu tiên huấn luyện viên trưởng CLB Công an Hà Nội xem đội 'gà cưng' thi đấu

(VTC News) -

HLV Gong Oh-kyun đến dự khán trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC.

Ngay khi có mặt tại sân Hàng Đẫy để dự khán trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC, ông Gong Oh-kyun tạo được sự chú ý với giới truyền thông và các cổ động viên đội chủ nhà dành những tràng pháo tay chào mừng vị HLV người Hàn Quốc.

Ông Gong Oh-kyun bày tỏ sự thân thiện khi vẫy tay đáp lại các cổ động viên. Ông được hộ tống đến khu vực khán đài vip để theo dõi trận đấu.

Trước đó, ngày 31/10, nhà cầm quân người Hàn Quốc ký hợp đồng làm HLV trưởng của đội bóng ngành công an. Tuy nhiên, ông sẽ tiếp quản vị trí mới khi V-League 2023/2024 bước vào giai đoạn nghỉ đầu tiên (loạt trận quốc tế tháng 11). HLV Trần Tiến Đại vẫn dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở cuộc so tài với Hà Nội FC.

HLV Gong Oh-kyun (bên phải) có mặt tại sân Hàng Đẫy.

Khi tiếp quản CLB Công an Hà Nội, ông Gong Oh-kyun chắc chắn thay đổi nhiều vị trí trong ban huấn luyện. Chiến lược gia sinh năm 1974 sẽ mang theo các trợ lý đồng hương sang Việt Nam, đồng thời có trận ra mắt ở cuộc đối đầu với HAGL, tại Cúp quốc gia.

HLV Gong Oh-kyun từng dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31 thay HLV Park Hang Seo. Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc, nhà cầm quân 48 tuổi xây dựng lối chơi mới mẻ, bắt mắt cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ông đưa đội vào vòng tứ kết.

Ông Gong Oh-kyun được kỳ vọng tạo ra lối chơi đường nét hơn cho CLB Công an Hà Nội. Họ vốn có lực lượng tốt nhưng cách chơi chưa thực sự thuyết phục.

Sau hai trận đầu tiên ở V-League 2023/2024, CLB Công an Hà Nội thắng một và hòa một. Hà Nội FC là thử thách lớn ở vòng 3. Mùa trước, hai đội gặp nhau hai lần. Mỗi đội thắng một trận.

CLB Công an Hà Nội không có sự phục vụ của Quang Hải và Văn Hậu do chấn thương. Trong khi đó, Hà Nội FC có đầy đủ lực lượng tốt nhất. Đây sẽ là trận đầu tiên của HLV Đinh Thế Nam với đội bóng Thủ đô.