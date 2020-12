Lần đầu khách được mua bán vàng online

Trong ngày nhiệt độ ở Thủ đô xuống 12 độ C, nhiều người ra đường với đầy đủ áo ấm, khăn quàng cổ, găng tay, thậm chí mặc áo mưa để tránh rét.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương truy bắt Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô.

Dù Cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận Biden thắng cử, nhóm chiến dịch Trump vẫn đâm đơn kiện với cáo buộc vi phạm luật bầu cử tại bang New Mexico.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an TP. HCM bắt giữ một người Việt Nam trong đường dây lừa đảo gần 400 tỷ đồng.