Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder thắng giải xe mui trần của năm 2021

(VTC News) -

Trong số thứ 33 của chương trình “Best of the Best” được xuất bản hằng năm của Robb Report, tạp chí này đã công nhận chiếc Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder chính là chiếc xe mui trần tốt nhất năm nay. Chiếc siêu xe mui xếp sử dụng động cơ V10 mới nhất của hãng được vinh danh bên cạnh những tên tuổi đình đám khác trong những lĩnh vực như thời trang, đá quý, khách sạn cũng như du thuyền. Đây cũng không phải là lần duy nhất mẫu xe này thắng giải. Hồi đầu năm nay, chính Robb Report cũng đã bầu chọn chiếc Lamborghini này là “xe thể thao của năm” (Sports Car of The Year).



Nói về chiến thắng của mẫu xe đến từ thương hiệu mình quản lý, ông Stephan Winkelmann, Chủ tịch kiêm CEO của Lamborghini chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn Robb Report đã trao giải cho Huracán EVO RWD Spyder, không chỉ một mà còn có hai giải thưởng vô cùng đặc biệt trong năm nay. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2014, dòng xe Huracán đã được giới truyền thông, người hâm mộ và khách hàng quan tâm rộng rãi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe mui trần, dẫn động cầu sau đang nhận được rất nhiều sự quan tâm”.

Lamborghini Huracán EVO Spyder là mẫu siêu xe thể thao sử dụng động cơ V10 với mui xe vải có thể xếp gọn phía sau khoang lái mới nhất của hãng. Theo công bố của Lamborghini, chiếc siêu xe của họ có thể đóng mở phần mui vải trong vòng 17 giây và có thể thực hiện điều đó ở tốc độ lên đến 50 km/h. Phía sau, một cửa kính nhỏ được trang bị độc lập giúp khách hàng có thể tận hưởng âm thanh từ động cơ V10 tốt hơn.

Chiếc Huracán EVO mui trần cầu sau sở hữu nhiều chi tiết ngoại hình được nâng cấp giúp nó trở nên khác biệt với phiên bản trước cũng như Huracan EVO Spyder thông thường. Cản trước được nâng cấp với phần thanh ngang được nâng cao hơn, hai hốc gió bên được thiết kế chéo liền mạch với capo phía trên. Ở đuôi xe, chỉ có đúng phần khuếch tán được làm khác đi so với phiên bản Huracan EVO hai cầu. Ở bản dẫn động cầu sau này xe cũng nhận được bộ mâm Kari hoàn toàn mới, có trong kích thước 19 và 20 inch. Nội thất bên trong không có gì thay đổi so với Huracán EVO Spyder với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,4 inch, tích hợp trợ lý ảo Alexa cùng công nghệ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Trên bản này, động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên có khả năng tạo ra công suất cực đại 610 mã lực. Sức mạnh vẫn được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó chiếc xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa đạt 325 km/h. Đi cùng với sự nâng cấp sức mạnh là một hệ thống kiểm soát lực kéo thể thao (Performance Traction Control System – P-TCS) hoàn toàn mới. Với hệ thống này, sức mạnh từ động cơ sẽ được điều chỉnh theo từng chế độ lái nhằm đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát đuôi xe tốt hơn ở cả điều kiện đường khô, đường ướt và tuyết. Ở chế độ Corsa, hệ thống này sẽ can thiệp nhiều hơn thế hệ trước, kết quả là lực bám khi ra cua sẽ được cải thiện 20% và giảm mất lực bám đi 30%.

Siêu bò sử dụng động cơ V10 mui xếp mới nhất của Lamborghini có giá bán khởi điểm từ 229.428 USD.