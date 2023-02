Làm sao để các doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư từ Singapore?

(VTC News) -

Gần 1,7 tỷ vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1/2023, trong đó tính theo cơ cấu đầu tư theo quốc gia thì Singapore là nước đứng đầu tiên. (Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam).

Năm 2023 đánh dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và cũng tròn 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore với các dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư; thứ hai là kinh doanh bất động sản và thứ 3 là lĩnh vực sản xuất điện. Phần lớn các dự án đầu tư của Singapore đều có quy mô lớn.

Hai nước hiện có quan hệ đối tác chiến lược với các khuôn khổ hợp tác kinh tế chặt chẽ như tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21, hiệp định khung về kết nối Việt Nam – Singapore, các hiệp định về đầu tư, thương mại trong khuôn khổ ASEAN,…

Vì vậy, môi trường kinh doanh của Việt Nam và Singapore khá tương đồng, tạo ra khuôn khổ pháp lý đầy đủ, chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh song phương có hiệu quả. Có thể nói, Việt Nam thực sự là trung tâm kết nối thương mại đầu tư toàn cầu với tất cả thị trường, các nhà đầu tư lớn nhất thế giới.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Singapore (VNS Capital) nhận định: “Quỹ đầu tư Việt Nam Singapore với mục tiêu hướng tới cộng đồng doanh nghiệp thịnh vượng, vì vậy chúng tôi sẽ mang những giá trị bao gồm cả tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng việc gia tăng nguồn vốn trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Chính tri thức, công nghệ trong các sản phẩm, dịch vụ được tạo nên từ quá trình đổi mới sáng tạo sẽ là thước đo giá trị cho hoạt động đầu tư tài chính của quỹ chúng tôi”.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch quỹ đầu tư VNS Capital đón ông Hoàng Bình Quân - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương và ông Trần Đăng Nam - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cùng các khách mời tới tham quan gian hàng của VNS Capital tại chương trình Kết nối giao thương do HanoiBA tổ chức vào ngày 17/2/2023.

Với mục tiêu giúp các doanh nhân Việt Nam tiếp cận tri thức và các mô hình kinh doanh, quản trị tài chính tiên tiến trên thế giới, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Singapore (do Công ty cổ phần ACM Holdings quản lý và vận hành) phối hợp cùng Viet Nam Chamber of Commerce in Singapore (VietCham Singapore), Quỹ Regulus Singapore (R.I.C.H) và Quỹ đầu tư PIF Capital tổ chức chương trình doanh nhân toàn cầu với chủ đề “Gọi vốn và quản trị đầu tư tài chính từ Singapore” dành cho các CEO, doanh chủ mong muốn phát triển, mở rộng doanh nghiệp ra quốc tế thông qua cửa ngõ Singapore hoặc gọi vốn quốc tế để phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong chương trình này, các chuyên gia trong các quỹ đầu tư và công ty tài chính, công nghệ nổi tiếng tại Singapore sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo của Việt Nam về: cách thức thành lập, vận hành và quản trị tài chính doanh nghiệp tại Singapore; các phương thức để kêu gọi thành công nguồn vốn quốc tế; cách thức và lộ trình IPO doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Catalist và SGX Mainboard tại Singapore; tham quan kiến tập tại các địa điểm: sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX); khu quy hoạch quốc gia và thành phố thông minh Singapore; trung tâm tài chính Singapore (MBFC); quỹ tài chính đầu tư...

Các chuyên gia sẽ chia sẻ trong chương trình doanh nhân tại Singapore.

Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch Quỹ đầu tư VNS Capital chia sẻ: “Chương trình tại Midview City, Singapore từ ngày 12-14/04/2023 là phi lợi nhuận, được tổ chức là dành cho các cá nhân chuyên ngành tài chính, các doanh nhân tại Việt Nam”.

Theo đó, người tham gia chương trình sẽ nhận được những giá trị về kiến thức thực tế và hiểu được lộ trình thành lập doanh nghiệp tại Singapore, vận hành và quản trị tài chính hiệu quả, bảo mật chuẩn quốc tế, kết nối với nguồn vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư quốc tế, nâng cao giá trị thương hiệu và đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Singapore, tham quan các mô hình kinh doanh thực tế tại các doanh nghiệp Singapore và chiến lược IPO doanh nghiệp tại Singapore (do đơn vị tư vấn niêm yết thành công cho nhiều doanh nghiệp trong khu vực ASEAN thực hiện).

Bảo Anh