Lạm quyền trong thi hành công vụ, hai cựu kế toán xã ở Hà Tĩnh bị bắt giữ

(VTC News) -

Chiều 21/7, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hiếu, (SN 1979) và Bùi Ngọc Ánh (SN 1989), nguyên kế toán trưởng xã Thạch Bằng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Việc khởi tố 2 cựu cán bộ này nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Thạch Bằng.

Bùi Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách tại xã Thạch Bằng.

Cụ thể, mặc dù quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại xã Thạch Bằng hằng năm thực hiện không hết, tồn đọng nhiều, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng quy hoạch mới; các điểm quy hoạch này chưa đưa ra đấu giá đất mà thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giao đất ở không có trong kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình, cá nhân không có hộ khẩu tại xã Thạch Bằng...

Ngày 12/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét nơi ở đối với Phan Đình Cương (SN 1965, nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, nay là thị trấn Lộc Hà) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

TRỌNG TÙNG