Làm phim tài liệu về cuộc đời tài tử 'Fast and Furious' Paul Walker

Paul Walker, nam tài tử quá cố của loạt phim "Fast and Furious" đang được hãng Paramount đầu tư thực hiện một bộ phim tài liệu mang tên "I Am Paul Walker".

Theo tờ Deadline, hãng Paramount Network đang lên kế hoạch thực hiện bộ phim tài liệu xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp trước khi qua đời của nam tài tử Fast and Furious Paul Walker cùng những hoạt động từ thiện của anh.

Bộ phim tài liệu mang tên I Am Paul Walker sẽ do Adrian Buitenhuis, người từng thực hiện tác phẩm I Am Heath Ledger làm đạo diễn.

Nhà sản xuất cho dự án là Derik Murray, người từng có nhiều kinh nghiệm thực hiện các bộ phim tài liệu nổi tiếng như I Am JFK Jr., I Am Sam Kinison, I Am Dale Earnhardt và I Am Bruce Lee.

Theo nhà sản xuất thì bộ phim tài liệu về tài tử Fast and Furious sẽ được thu thập từ những bài phỏng vấn với gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của Walker.

Paul Walker được hãng Paramount ưu ái thực hiện bộ phim tài liệu riêng.

Bộ phim sẽ khám phá những góc khuất về sự nghiệp điện ảnh của Paul Walker. Đồng thời một yếu tố quan trọng sẽ được khai thác trong phim là tình yêu của nam diễn viên dành cho đại dương cùng những hành động thiết thực của anh đối với môi trường biển, giúp đỡ nạn nhân sau vụ động đất Haiti.

Những thông tin chi tiết và đặc biệt là diễn viên chính sẽ thủ vai Paul Walker sẽ được công bố thời gian tới.

Paul Walker chủ yếu được biết đến nhiều với vai diễn đặc nhiệm Brian O'Connor trong The Fast and the Furious, một cảnh sát ngầm Los Angeles trà trộn vào hàng ngũ những tay đua đường phố để điều tra về tội trộm cướp.

Ở các phần sau của series, Brian rời lực lượng cảnh sát để gia nhập vào đại gia đình mới gồm Dominic Toretto (Vin Diesel), Roman Pierce (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris). Vào ngày 30/11/2013, Paul Walker bất ngờ qua đời sau một vụ tai nạn giao thông ở vùng Santa Clarita, California, khi vừa tròn 40 tuổi.

Paul Walker được tái hiện trong phần 7 của :Fast and Furious:.

Dù qua đời nhưng hình ảnh và dấu ấn của Paul Walker để lại trong Fast and Furious không hề nhỏ. Đặc biệt khi phim trở thành một trong những series phim thành công nhất lịch sử, tên tuổi của cố tài tử lại càng được vinh danh khi anh góp mặt đến 7 phần kéo dài suốt 14 năm trong series tỷ USD này.

Ngoài series tốc độ ăn khách, Paul Walker còn được biết đến qua một số bộ phim khác như Takers, Varsity Blues, She's All That và Joy Ride.

Từ khi Walker qua đời trong tai nạn xe hơi thảm khốc, con gái duy nhất của anh là Meadow Walker liên tục tưởng nhớ anh bằng những hình ảnh ngọt ngào của hai cha con.

Meadow là một trong những điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của Paul Walker. Cô con gái 19 tuổi cũng chính là người thành lập quỹ bảo vệ đại dương vào năm 2015 nhằm biến đam mê và tình yêu với đại dương của cha mình thành những hoạt động thiết thực.

