Làm phim kinh dị, Lương Đình Dũng ôm tham vọng chinh phục khán giả quốc tế

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, Mật mã 45: Ma đói (Hunger: The code 45) là phim điện ảnh kinh dị đầu tiên trên thế giới lấy đề tài về ma đói, đề tài đến từ phương Đông, nơi còn nhiều bí ẩn mà khán giả thế giới muốn khám phá.

Chuyện phim xoay quanh biến cố của một gia đình quyết định dành cả mùa hè để tham gia chuyến du lịch khám phá con tàu bỏ hoang. Chuyến đi tưởng chừng vui vẻ lại hóa địa ngục kinh hoàng khi những người trên tàu bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Muốn sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật và trong quá trình đó, họ dần nhận ra câu chuyện kinh khủng ẩn phía sau…

Poster dự kiến của phim "Ma đói".

Ngay từ đề tài đã cho thấy đạo diễn Lương Đình Dũng muốn đưa phim của mình theo dòng kinh dị khác biệt. Anh thẳng thắn chia sẻ, một trong những điều thu hút và tạo cảm hứng cho anh về dòng phim này là doanh thu khổng lồ. Từng có rất nhiều bộ phim kinh dị xuất phát từ châu Á kinh phí sản xuất không cao nhưng yếu tố bản địa, đặc biệt là yếu tố sáng tạo đã mang tới giá trị cho phim và chinh phục được khán giả.

Có thể kể tới những bộ phim kinh dị “làm mưa làm gió” ở thị trường phim và trở thành nỗi ám ảnh của khán giả trong thời gian dài như: The tale of two sisters (Câu chuyện hai chị em), Ringu (Vòng tròn ác nghiệt – doanh thu 137 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ khoảng 1,2 triệu USD), The blair witch project (Dự án phù thủy rừng Blair – doanh thu 248 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 60 nghìn USD) , Saw (Lưỡi cưa – doanh thu 103,9 triệu USD, kinh phí sản xuất ban đầu là 1,2 triệu USD)…

Nhà sản xuất mong muốn dự án phim kinh dị Mật mã 45: Ma Đói (Hunger: The code 45) không chỉ chinh phục khán giả Việt Nam."Chúng tôi có khát vọng xây dựng một thương hiệu phim kinh dị chinh phục khán giả quốc tế về lâu dài" - đạo diễn Lương Đình Dũng nói.

Đạo diễn Lương Đình Dũng.

Dự án phim đang tuyển diễn viên đóng vai người bố (độ đuổi từ 35 - 38), người mẹ (25 - 28 tuổi) và con gái nhỏ (7 - 9 tuổi). Đạo diễn mong muốn tìm được những gương mặt mới để có thể bấm máy vào tháng 5/2021.

Bối cảnh quay phim trải dài từ Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội. Phim dự kiến được phát hành vào tháng 12/2021.