Làm giả giấy tờ để trục lợi bảo hiểm, giám đốc phòng khám ở Đồng Nai bị khởi tố

Ngày 25/8, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hồ Hoàng Phúc (SN 1994, ngụ ấp 2, xã Long An) - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm (địa chỉ xã Long Phước, huyện Long Thành) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc người lao động được cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH chưa phù hợp, tháng 6/2022, Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã kiểm tra, xác định nơi cấp giấy nghỉ việc là Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm.

Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm. (Ảnh: T.N.)

Kiểm tra phòng khám, Thanh tra Sở Y tế phát hiện trong phòng khám có lưu nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH ghi tên nhiều bác sĩ nhưng chưa ký tên.

Sở Y tế đã yêu cầu phòng khám ngừng hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của Phòng khám Đa khoa Y Thánh Tâm. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an theo quy định pháp luật.

Liên quan việc trục lợi bảo hiểm xã hội, hôm 30/5, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đồng loạt khám xét 8 địa điểm của 6 phòng khám, thu giữ các giấy tờ, tài liệu và máy móc liên quan..

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ hàng trăm nghìn giấy chứng nhận bệnh nghỉ hưởng BHXH, giấy khám sức khỏe (đã ghi khống kết quả, chưa có thông tin người khám) và nhiều máy móc, tài liệu liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám.

Công an TP Biên Hòa đã triệu tập hơn 30 người liên quan việc làm các giấy tờ giả để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, công an xác định ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân hàng ngày, các phòng khám còn mua bán, làm “khống” các loại giấy tờ như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy khám sức khỏe để bán cho người lao động, chủ yếu là công nhân trong các công ty.

Các phòng khám ngoài việc mua bán các giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH còn lập hồ sơ để được quyết toán tiền bảo hiểm y tế.

Công an TP Biên Hòa đã khởi tố 19 bị can, trong đó có 5 bác sĩ của các phòng khám nói trên.