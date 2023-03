Làm gì để phòng ngừa ung thư tuyến giáp hiệu quả nhất?

(VTC News) -

TS.BS Lê Thị Việt Hà - trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp - Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ, những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư tuyến giáp xu hướng tăng và ngày càng trẻ hóa. Việc phát hiện bệnh sớm có thể làm giảm chi phí khám và điều trị cũng như tỷ lệ điều trị thành công cao hơn. Đồng thời, thực hiện tốt việc phòng bệnh đúng cách, sẽ giảm rủi ro mắc ung thư tuyến giáp một cách đáng kể.

Ung thư tuyến giáp có thể ngăn chặn nếu biết phòng ngừa đúng cách. (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu trên lâm sàng, bệnh tuyến giáp không phải là hiếm gặp trong đời sống hàng ngày. Nguyên nhân chủ yếu do cơ thể thiếu hụt i-ốt hoặc hấp thụ quá nhiều i-ốt, cũng có thể do tác hại của bức xạ hoặc do di truyền.

Khi đã biết bệnh tuyến giáp là do những nguyên nhân này gây ra, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những khía cạnh này trong cuộc sống thường nhật và cố gắng chủ động phòng tránh mắc bệnh tuyến giáp. Đây cũng là một cách để ngăn ngừa ung thư tuyến giáp.

Bạn cần chú ý những nguyên tắc phòng bệnh như sau:

Sử dụng lượng i-ốt thích hợp

Việc nạp quá nhiều i-ốt hoặc quá ít i-ốt sẽ dẫn đến bệnh tuyến giáp hình thành từ từ, Vì vậy bạn phải ăn i-ốt đúng cách trong chế độ ăn hàng ngày, lượng ăn nên theo tiêu chuẩn quy định, không nên quá nhiều hoặc quá ít.

Nếu không biết hàm lượng i-ốt trong cơ thể nằm trong giới hạn bình thường hay không, bạn có thể đến bệnh viện để kiểm tra, làm các xét nghiệm để biết chỉ số chuẩn. Nếu hàm lượng i-ốt trong cơ thể quá cao thì nên ăn ít thực phẩm có hàm lượng i-ốt và ngược lại, thiếu thì nên bổ sung thêm.

Thực phẩm chứa i-ốt. (Ảnh minh họa)

Tránh xa tác hại của bức xạ

Các tổn thương bức xạ là yếu tố liên quan rất quan trọng của bệnh tuyến giáp. Nếu bạn tránh xa tổn thương bức xạ, bạn có thể tránh được bệnh tuyến giáp một cách hiệu quả, và nó sẽ không dẫn đến rủi ro gây ra ung thư tuyến giáp.

Một số môi trường có thể có yếu tố bức xạ như nhà máy điện hạt nhân và bệnh viện. Bạn cố gắng không sống gần nhà máy điện hạt nhân, tránh xa các bức xạ điện hạt nhân này. Bạn không chụp CT quá nhiều khi đi bệnh viện, để tránh một số thiệt hại do bức xạ gây ra và có thể giảm bớt những rủi ro sức khỏe.

Thay đổi lối sống, thói quen sinh hoạt

Cách sống của một số người hiện nay được đánh giá là hoàn toàn không đúng khoa học và không tốt cho sức khỏe.

Lời khuyên dành cho bạn là nên xây dựng thói quen đi ngủ sớm, thức dậy sớm, cố gắng ăn ít đồ ăn vặt, ăn nhiều trái cây và rau bổ dưỡng, uống nhiều nước. Bổ sung nhiều nước có thể thải ra một số cặn bã và chất thải trong cơ thể, uống nhiều nước cũng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Kiểm soát cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì rất có hại cho sức khỏe của bạn. Vì vậy, khi bạn thừa cân, hãy nên tập thể dục và cố gắng đưa cân nặng trở lại bình thường.

Ngoài ra, hãy cố gắng ăn ít những thực phẩm thiếu lành mạnh, vì hiện nay có rất nhiều thứ chứa hormone. Thay vào đó, hãy ăn nhiều thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng hơn để đảm bảo an toàn cho cơ thể, giúp cơ thể vận hành trong điều kiện bình thường và ổn định nhất.

Bảo Châu