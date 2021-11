Lâm Đồng: Nữ sinh lớp 11 bị 6 người đánh

(VTC News) -

Mạng xã hội mới đây xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một bạn nữ bị nhóm 6 người đánh hội đồng. Vụ việc diễn ra tại điểm giữ xe cạnh trường THPT Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Nữ sinh L.T.M.T (lớp 11, trường THPT Lộc Thành, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) bị nhóm thiếu nữ đập, đấm, đá vào đầu. Mãi tới khi có người can ngăn, nhóm 6 người mới dừng lại.

Hình ảnh nữ sinh bị nhóm người đánh hội đồng.

Ông Võ Nhật Trí - Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho biết, clip xuất hiện vào ngày 26/11, khi các nữ sinh đến địa điểm trường để tiêm vaccine COVID-19. Một người trong clip là học sinh cũ của trường, hiện nghỉ học. Nhà trường đã cử đại diện đến thăm hỏi, động viện em T và sẽ xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng trên.

Cùng ngày, Thiếu tá Trần Văn Đức - Trưởng Công an xã Lộc Thành thông tin, vụ việc đang được công an xác minh và làm việc với gia đình người bị hại. Qua xác minh, 6 người đánh hội đồng em T. đến từ nhiều nơi như TP Bảo Lộc và 2 xã Lộc Thành, Lộc Nam (huyện Bảo Lâm).

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ tới Công an huyện Bảo Lâm để điều tra, xử lý theo quy định.