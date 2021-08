Lâm Đồng: Khởi tố 14 bị can liên quan vụ phá rừng dổi tự nhiên

(VTC News) -

Ngày 19/8, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ phá rừng dổi tự nhiên tại khu vực giáp ranh 3 huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Theo đó, lực lượng chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản; ra quyết định khởi tố bị can đối với 14 nghi phạm, bắt tạm giam 6 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ phá rừng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện tại khu vực lô C, D1, khoảnh 3, tiểu khu 224 thuộc địa giới hành chính xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà) có nhiều hộp gỗ đã được xẻ, cắt có dấu hiệu của tội phạm. Ngay sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch điều tra, mật phục.

Khoảng 11h30 ngày 10/8, khi đang mật phục, Công an huyện Lâm Hà cùng Hạt kiểm lâm và Ban quản lý rừng Lâm Hà phát hiện nhóm 5 người đang thực hiện việc dọn phát đường, kéo tời lên đỉnh đồi nhằm vận chuyển số gỗ đã khai thác trái phép tại 1 ngọn đồi thuộc tiểu khu 224.

Lán trại nơi nhóm "lâm tặc" thực hiện hành vi phá rừng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này nhanh chóng bỏ chạy, 3 người bị tổ công tác bắt giữ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là hơn 37,5m3 (gồm các loại gỗ dổi, hoa lý, huỳnh).