Lâm Đồng: Bắt 3 nữ quái giả 'cò' đất chiếm đoạt 13 tỷ đồng để cá độ bóng đá

(VTC News) -

Ngày 24/11, phòng Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 3 cô gái có hành vi lừa đảo đặt cọc tiền mua bán bất động sản chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của nhiều người.

Ba bị can bị bắt gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, phường 12, TP Đà Lạt); Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, phường 12, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường 9, TP Đà Lạt).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 10/2021, Công an Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm người có hành vi câu kết với nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giam một trong 3 bị can lừa đảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bước đầu các bị can khai trong mùa bóng đá Euro diễn ra từ ngày 12/6 đến 12/7, Lộc tham gia cá độ bóng đá với số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, thậm chí có một trận cá cược 1 tỷ đồng.

Để có tiền cá độ bóng đá, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên; sau đó kiếm cớ "lật kèo" lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất rồi tiếp tục đem bán hoặc cầm cố.

Lộc nhờ Vy, My tham gia giúp sức một số vụ lừa đảo. Trong đó, Vy làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng điện thoại di động. Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản, Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng mà trên thực tế, không hề có các giao dịch này.

Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau tiêu xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để mở rộng điều tra vụ án.