Học nhảy trên truyền hình: Giải pháp tăng cường thể lực cho mọi nhà mùa Covid-19

Dự án chia sẻ những động tác nhảy thể dục online theo nhạc đơn giản, trẻ trung, giúp cộng đồng nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, tăng cường thể chất và tinh thần theo cách thức vui vẻ.

Chương trình có sự tư vấn chuyên môn về động tác, vũ đạo, hình thể từ Tiến sĩ Liệu pháp trị liệu Alexander Tú – Giám đốc Chương trình Đào tạo Trình diễn Nghệ thuật của Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA), đồng thời là Nhà sáng lập Lyricíst .

“Chúng tôi muốn lan truyền các thông tin được khuyến nghị bởi WHO, Bộ Y Tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) theo cách thức vui tươi, tích cực.

Trên nền nhạc trẻ trung, chúng tôi muốn tạo ra những điệu nhảy không chỉ mang tính giải trí mà còn dễ dàng cho mọi người ở mọi lứa tuổi cùng vận động theo, để duy trì nguồn năng lượng hàng ngày một cách đơn giản, vui vẻ”, ông Alexander Tú nói.

Nhóm nhảy Lyricíst.

Thông qua nghệ thuật, những người thực hiện dự án muốn nhắc nhở mọi người nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn cho bản thân, gia đình, cộng đồng từ trẻ em đến người già theo cách dễ dàng mà vui khỏe: Vận động. Bởi việc vận động thường xuyên là phương pháp đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích tích cực.

Chia sẻ về ý tưởng dự án, Tiến sĩ Liệu pháp trị liệu Alexander Tú cho biết nhóm muốn đem vào từng động tác nhảy những khuyến nghị khác của WHO, Bộ Y Tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Mỹ CDC như việc giữ khoảng cách ở nơi đông người, sử dụng khẩu trang đúng cách, tầm quan trọng của việc tăng cường hệ miễn dịch cá nhân bằng dinh dưỡng cũng như duy trì vận động qua các hoạt động nhảy múa…

Do đó, dự án chủ trương biên đạo những động tác nhảy đơn giản, dễ nhớ, dễ tập, nhưng có tương tác, kết nối, nhằm khơi gợi năng lượng của mọi người xung quanh. Giai điệu vui tươi quen thuộc kết hợp những động tác nhảy lặp đi lặp lại, khơi gợi ý thích vận động của mọi người chính là một trong những điểm nhấn của dự án.

Video: Bài nhảy "Vũ điệu khẩu trang" của nhóm Lyricíst