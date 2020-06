Chồng bật khóc trước món bí luộc cả vỏ vợ nấu sau 2 năm hóa điên vì mất con

Câu chuyện do một người đàn ông giấu tên (chỉ ghi tên viết tắt là S.) chia sẻ trên Facebook mới đây đang lấy nước mắt của nhiều cư dân mạng. Anh S. đăng tải bức ảnh mâm cơm kỳ lạ với món bí xanh luộc còn nguyên cả vỏ, cá kho và mấy cái nem rán cháy; cho biết đây là nữa ăn ngon nhất trong cuộc đời mình.

Cùng với tấm ảnh, anh S. kể câu chuyện đau buồn của vợ chồng mình: "Đây là bữa cơm đầu tiên sau hai năm vợ tôi bị 'điên'. Tôi chẳng còn từ gì khác ngoài từ 'điên' để diễn tả cả. Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2012. Cả hai đều vô tư thoải mái về vấn đề con cái. Gia đình nội ngoại cũng không thúc ép gì cả, nhưng thực sự cả hai đều lo vì mãi chưa có tin gì. Hai vợ chồng tôi lên Hà Nội thăm khám thì tất cả đều bình thường. Đến đầu năm 2018, sau 6 năm thì cũng có tin vui.

Vợ chồng tôi vui lắm. Vợ tôi chuẩn bị mọi thứ ngay từ khi biết tin có bầu. Tôi cũng cố gắng nhiều hơn, ngày đi làm hành chính, tối về đi ship kiếm thêm. Lúc đó, vợ tôi đang bầu tháng thứ 5, đi khám vì sức khỏe yếu, bác sĩ khuyên nghỉ ở nhà để đảm bảo cho thai nhi, cùng lúc bố mẹ tôi cũng sửa lại nhà để đón cháu nội.

Cái ngày không thể quên ấy, tôi đang đi làm thì mẹ gọi điện báo rằng vợ tôi phải vào viện cấp cứu, có khả năng sinh non. Tôi bỏ lại hết công việc, vội vàng đi thẳng tới bệnh viện. Khi đến, bố mẹ tôi đang khóc như ngất đi ngoài sảnh chờ. Thấy tôi, mẹ oà lên. Biết có chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn cố trấn an và hỏi mẹ tôi là tình hình sao rồi.

Mẹ tôi lại càng gào thét lớn hơn. Bên trong phòng cấp cứu, tiếng thét cũng lớn không kém. Bố tôi là người đàn ông chưa bao giờ tôi thấy khóc, vậy mà người đàn ông ấy đang vội lau hàng nước mắt, cất lên giọng khàn đặc: "Không giữ được cháu rồi con ạ".

Tôi lặng người, đôi bàn chân chẳng còn đứng vững. Trong phòng cấp cứu lại vọng ra tiếng gọi lớn anh S. ơi, anh S. ơi. Lúc ấy tôi muốn lao thẳng vào trong để xem vợ con mình ra sao, nhưng là phòng cấp cứu nên không thể. Rồi tiếng khóc cũng như tiếng thét lặng dần.

Tôi được gọi vào phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ thông báo rằng cháu bị sinh non do nóng quá, rồi hỏi về không gian sinh hoạt của mẹ bầu, nhưng cũng chẳng giải quyết được gì, vì cũng chẳng giữ được nữa rồi. Vợ tôi bất tỉnh như vậy đến ba ngày. Do cú sốc quá nặng nề mà vợ tôi bị mất ý thức cũng như trí nhớ tạm thời, chẳng còn biết mình là ai, gia đình là ai; cả việc đi vệ sinh nặng nhẹ cũng hoàn toàn theo bản năng.

Tôi được cơ quan cho nghỉ việc 3 tháng để chăm sóc vợ. Nhưng kinh tế không đủ trang trải nên tôi làm đủ mọi nghề để kiếm tiền, chủ yếu vẫn là đi ship để chủ động thời gian.

Bẵng đi qua thời gian nặng nề, hôm nay trời mưa, mọi người lười ra ngoài nên nhiều đơn lắm. Tôi đang đi giao hàng thì mẹ gọi điện báo có chuyện gấp, bảo về ngay. Nhưng về ngay thế nào được, hàng nhận cả chục đơn rồi, nhanh cũng phải cả tiếng nữa. Tôi nghĩ vâng dạ cho qua rồi cứ đi làm đã.

Bữa cơm ngon nhất của anh S. do vợ nấu sau thời gian hoá điên vì mất con. (Ảnh chụp màn hình.

Hơn 8 giờ tối tôi mới hết đơn để về, ghé qua chợ đêm mua ít hoa quả cho cả nhà với vợ ăn. Về đến nhà, tôi thấy vợ mình ngồi dưới nhà. Cả hai năm nay rồi tôi chưa thấy cô ấy ngồi đây. Sau khi ở viện về thì ngày nào vợ tôi cũng ở trong căn phòng mà trước đây ông bà sửa để đón cháu, chẳng giao tiếp với ai mà chỉ thơ thẩn trong phòng, đợi tối chồng đi làm về mới ngủ. Nói là ngủ nhưng tôi một giường, vợ một giường. Từ ngày ở viện về, chỉ có tôi với mẹ vợ là vào phòng này thôi, vì vợ tôi không cho ai vào, hễ vào là lại hú hét ầm lên.

Thực sự hôm nay tôi quá bất ngờ, phải chăng mẹ tôi gọi tôi về là vì vậy? Thấy tôi về, mẹ tôi ra khoe ngay: "Vào ăn cơm đi con, vào ăn cơm đi con", giọng mẹ tôi xúc động. '"ào ăn đi, hôm vợ mày nấu cơm cho mày đấy". Thật sự tôi như người mất tiền mà tìm được, cái cảm giác nó sướng đến tột độ.

Mẹ tôi kể, chiều tối nay cả nhà ăn cơm xong hết rồi, mẹ vợ mang cơm cho vợ thì nhất quyết không ăn, cứ nghĩ là vợ chưa đói nên lại mang cơm ra. Cả nhà ăn xong, cô ấy từ phòng ra. Câu đầu tiên cô ấy nói là: "Anh S, anh S".

Thế rồi vợ tôi vào bếp, lấy đồ ra nấu cơm. Cả nhà gàn vì sợ vợ đụng đồ bếp lại bị thương. Tôi vào can thì vợ bảo nấu cho S. Cả nhà khóc rồi cố gặng hỏi cô ấy xem có nhớ gì không thì vợ chỉ liên tục nói nấu cho S.

Thực sự đây là bữa cơm ngon nhất đối với tôi...

Dưới đây đều là đồ ăn mà cả nhà phần cho tôi, vợ tôi mang ra nấu lại chứ không phải là cô ấy nấu. Chỉ có món bí luộc kia là vợ nấu, mẹ tôi có bảo để bà gọt cho nhưng nhất quyết không chịu cho làm, tự làm như vậy đấy.

Miếng bí xanh chưa gọt vỏ và bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn".

Bài viết gốc của anh S. nhận được hơn 20 nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận sẻ chia với hoàn cảnh hai vợ chồng anh. Nhiều người chúc mừng S. vì vợ anh đang có dấu hiệu hồi phục tích cực.

"Nước mắt tôi đã rơi khi đọc câu chuyện này, khi nhìn mâm cơm mà người vợ chuẩn bị cho anh S. Mừng cho anh, cho gia đình coi trọng tình cảm của anh" - tài khoản Viet Anh bình luận.

Hồng Minh viết: "Chị ấy đang hồi phục, mừng quá. Câu chuyện anh kể cho thấy cả gia đình anh đều yêu thương chăm sóc chị. Rồi nỗi đau sẽ nguôi dần, mong điều tốt đẹp hơn sẽ đến".

"Tôi hoàn toàn tin lời anh S. khi anh nói đây là bữa cơm ngon nhất trong đời anh, bữa cơm của tình yêu thương mà người vợ điên dại vì đau khổ nấu cho chồng. Hãy yêu thương chị nhiều hơn anh nhé, nắm tay chị vượt qua nỗi đau, đưa chị trở lại cuộc sống bình thường. Trời phù hộ cho anh chị", Thảo Ly xúc động.

Hiện bức ảnh cùng câu chuyện xúc động này đang tiếp tục được chia sẻ trên nhiều diễn đàn lớn nhỏ.