Làm đẹp bằng huyết tương giàu tiểu cầu có an toàn?

Phương pháp này hiện được quảng bá rất rộng rãi. Tuy nhiên, việc làm đẹp bằng phương pháp này có thực sự an toàn?

Cần làm đẹp bằng huyết tương giàu tiểu cầu?

Huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma - PRP) là phương pháp tách huyết tương từ máu tự thân, sau đó cấy trực tiếp dưới da mặt để làm đẹp da mặt. Ngày nay, phương pháp này không còn xa lạ với giới thẩm mỹ. Hiện phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu.

Huyết tương giàu tiểu cầu là một loại dược mỹ phẩm tự thân vì chứa nhiều kháng thể, enzym hormon, tế bào gốc... Khi được cấy dưới da sẽ kích thích tế bào da hấp thu các dưỡng chất, kháng thể, tăng sinh các sợi đàn hồi collagen... mang lại nhiều lợi ích cho làn da: Trẻ hóa da, tăng tính đàn hồi của da, trị mụn, phục hồi làn da tổn thương cũng như ngừa các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là chữa sẹo rất hiệu quả, cũng như trị lỗ chân lông to.

Nguy cơ khi làm đẹp bằng PRP

Hiện nay, phương pháp này được quảng bá rất rộng rãi với nhiều lời đồn thổi, do đó rất nhiều spa tự làm, thậm chí rất nhiều người tự thực hiện ngay tại nhà. Vì dùng máu tự thân để tiêm trên chính làn da của mình nên sẽ hoàn toàn không có vấn đề về dị ứng. Tuy nhiên, môi trường máu chính là môi trường rất tốt để vi khuẩn phát triển. Do đó, nguy cơ quan trọng nhất trong liệu pháp cấy máu tự thân đó chính là vấn đề nhiễm trùng. Nếu không đảm bảo an toàn, trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng da tại chỗ, còn trường hợp nặng hơn là nhiễm trùng huyết gây nguy hiểm đến tính mạng.

Dùng huyết tương giàu tiểu cầu nếu không được vô khuẩn tốt sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ.

Làm sao cho an toàn?

Để đảm bảo an toàn khi dùng PRP làm đẹp, cần lưu ý:

Thiết bị y tế: Tất cả các dụng cụ phải tuyệt đối được tiệt khuẩn, vô trùng: Bông, băng, gòn gạc, ống nghiệm, kim tiêm, găng tay... đều phải được chứa trong bịch kín vô khuẩn, chú ý còn hạn sử dụng và chỉ sử dụng một lần duy nhất.

Thao tác lấy máu tuyệt đối an toàn: Khi lấy máu thao tác phải tuyệt đối an toàn, tránh đưa những vi khuẩn từ ngoài da vào trong lòng mạch máu. Yêu cầu làn da khu vực lấy máu phải thật sạch sẽ và vô khuẩn trước khi lấy máu. Đặc biệt khi chọn vị trí lấy máu, cần tránh xa những vùng da đang có tình trạng nhiễm khuẩn tức là đang có nhiễm trùng da, viêm, mụn, nhọt...

Bên cạnh đó, cần sát trùng kỹ vùng da cần lấy máu, từ trung tâm ra ngoài, theo hình xoắn ốc một chiều và thực hiện như vậy ít nhất 3 lần. Để đảm bảo được điều đó, việc lấy máu tốt nhất phải được thực hiện bởi những kỹ thuật viên hoặc điều dưỡng, bác sĩ. Bởi họ rất hiểu những kiến thức về y khoa, đường đi các mạch máu, để lấy máu cho chính xác và đặc biệt là hiểu rõ nguyên tắc vô trùng, phòng tránh vi khuẩn từ bên ngoài da vào trong lòng mạch máu cũng như phòng ngừa lây nhiễm sang các vật dụng xung quanh.

Làm sạch da: Khi tiêm huyết thanh giàu tiểu cầu trên da, làn da được tiêm phải hoàn toàn sạch sẽ, không có bất kỳ mụn viêm nào trên vùng da muốn tiêm hoặc gần ngay vùng da đó. Sau bước làm sạch da thông thường như tại các spa thường làm, vùng da được tiêm cần phải được sát trùng kỹ với nước muối sinh lý NaCl 0,9%. Sau đó diệt khuẩn bề mặt da với betadine. Làn da sau khi được tiêm xong cũng được sát trùng lại lần nữa với NaCl 0,9% và betadine. Tiếp đó có thể áp búa lạnh đã tiệt khuẩn lên da mặt, không nên dùng mặt nạ để đắp lên da vì sẽ không đảm bảo được mặt nạ có tiệt khuẩn an toàn hay không.

Không dùng huyết tương thừa: Huyết tương sau khi tiêm xong còn dư thừa, nhiều spa thường hay đưa cho khách hàng mang về để tiếp tục thoa trên da. Điều này thật sự là không cần thiết. Huyết tương phải được bảo quản chuẩn với nhiệt độ 4oC thì mới đảm bảo giữ được các enzym, hormon, tế bào gốc, kháng thể... có tác dụng làm đẹp da mặt và an toàn.

Nếu không giữ được đúng nhiệt độ này, huyết tương trở nên vô dụng. Ngoài ra, khi thoa huyết tương lên da mặt, yêu cầu phải tiệt trùng đúng chuẩn. Môi trường huyết tương lại là môi trường vi trùng rất ưa thích, nếu vùng da mặt không được làm sạch theo đúng chuẩn, có nguy cơ nhiễm trùng da mặt sẽ rất cao. Đồng thời khi thoa huyết tương lên trên bề mặt da, hiệu quả cũng chẳng là bao nhiêu trong khi nguy cơ nhiễm trùng da mặt lại rất lớn.

Việc sử dụng PRP để làm đẹp nên thực hiện ở các cơ sở y tế được cấp phép để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.