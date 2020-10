Lại xuất hiện clip nam thanh niên xúi bé trai trộm điện thoại ở TP.HCM

Ngày 26/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một thanh niên hướng dẫn, xúi bé trai trộm điện thoại của người phụ nữ bán dừa trên địa bàn Quận 6, TP.HCM.

Tiệm bán dừa nơi xảy ra sự việc.

Theo nội dung trong đoạn clip, một thanh niên chở bé trai khoảng 4 tuổi đến tiệm bán dừa vờ mua dừa. Trong lúc người phụ nữ cặm cụi bán hàng thì thanh niên xúi bé trai lẻn vào trộm điện thoại, sau đó cả hai lên xe bỏ đi.

Sự việc xảy ra tại tiệm bán dừa trên đường Bình Tiên, Phường 4, Quận 6. Chị T.H.T. (45 tuổi) chủ tiệm bán dừa xác nhận, người bị đứa trẻ trộm điện thoại là em gái của mình.

Chị T. Cho biết, sự việc xảy ra chiều 21/10, chị T. cùng em gái đang bán hàng thì một thanh niên chở theo bé trai đến mua 15 trái dừa và 2 ly trà tắc. Lợi dụng lúc em gái chị T. pha trà tắc thì thanh niên này xúi bé trai vào trộm điện thoại rồi lên xe bỏ đi.

Mặc dù bị mất tài sản nhưng em gái chị T. không đến trình báo cơ quan chức năng.

Do bức xúc trước hành động của thanh niên trên nên chị T. đã trích xuất camera đăng lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.

Video: Clip nam thanh niên xúi bé trai trộm điện thoại của người phụ nữ bán dừa

Trước đó, trên đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, bà Chu Thuý An cũng xúi bé trai trộm túi chứa tiền của người phụ nữ bán cà phê trên vỉa hè gây bức xúc. Sau đó An bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.