Lái xe ngược chiều trên cao tốc như ôm bom tự sát giữa ngàn người trong lễ hội

(VTC News) - Chuyên gia giao thông đồng ý với ý kiến cho rằng, hành vi lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của nữ tài xế ở Hà Nội như việc ôm bom tự sát giữa hàng ngàn người trong lễ hội.

Trao đổi với PV VTC News về vụ việc nữ tài xế lái xe quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức - chuyên gia JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) đưa ra đề xuất đối với hành vi chạy xe ô tô ngược chiều, ngoài việc phạt tiền, phải cho lái xe đi lao động công ích, học lại giấy phép lái xe, thậm chí là bỏ tù, xử tử hình nếu gây tai nạn mới đủ sức răn đe.

- Có ý kiến cho rằng, hành vi lái xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của nữ tài xế ở Hà Nội như việc ôm bom tự sát giữa hàng ngàn người trong lễ hội. Ý kiến của ông về việc này thế nào?

Tôi đồng ý với ý kiến trên. Vụ việc nữ tài xế đi ngược chiều trên cao tốc là gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người.

Nếu lái xe chạy ngược chiều một vài chục mét trên đường cao tốc do đi nhầm đường còn thể chấp nhận được. Nhưng ở vụ việc người phụ nữ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy đoạn đường dài tới 9km, bị ngăn cản vẫn lao đi với tốc độ cao như vậy cho thấy, cô ta cố tình vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng của bản thân và của nhiều người khác.

Hành động chạy ngược chiều của nữ tài xế này thể hiện thái độ, ý thức đạo đức rất kém khi tham gia giao thông. Hành vi này để lại hậu quả cực kỳ lớn cho gia đình, xã hội. Thậm chí, có thể chúng ta hay người thân chúng ta cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu như không may gặp những chiếc xe cố tình đi ngược chiều như vậy.

Như nhiều người cũng đã biết, khoảng tháng 5/2017, một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách do chạy ngược chiều trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai đã khiến 12 người tử vong, hơn 20 người bị thương.

Tôi lấy ví dụ như vậy để khẳng định rằng, hậu quả của những vụ tai nạn do xe ô tô chạy ngược chiều là cực kỳ lớn, đau xót, cần phải lên án và có những biện pháp xử lý mạnh mẽ.

- Gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ việc ô tô đi ngược chiều trên cao tốc và nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra liên quan đến hành vi đi ngược chiều. Theo ông, nguyên nhân vì sao liên tiếp xảy ra tình trạng này?

Tôi từng nghe rằng, sau mỗi lần vi phạm, lái xe đều biện minh và nói rằng do không quen đường, do đi quá nút giao. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đó là những lý do không thể chấp nhận được. Với tôi, hành vi lái xe ô tô chạy ngược chiều trên đường là hành vi cố tình giết người.

Nguyên nhân chính dẫn tới các hành vi vi phạm giao thông là do lái xe thiếu hiểu biết pháp luật, ý thức kém. Thêm nữa, hiện nay, nhiều cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe còn dễ dãi cấp bằng cho những người chưa đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông.

Đôi khi, họ học cách lái xe như một chiếc máy, chỉ cần thuận tiện việc của mình mà quên mất sự an toàn của những người tham gia giao thông khác. Cái này gọi là đạo đức của người cầm lái mà tôi chưa thấy bất kì một trường lớp nào đề cập đến trong cuộc thi sát hạch để cấp bằng lái xe.

Ngoài ý thức, cách đào tạo thì mức phạt hiện nay đối với hành vi này quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Mức phạt xử phạt đối với hành vi lái xe đi ngược chiều hiện nay (800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng) là quá nhẹ.

Tôi cảm thấy, dường như mức phạt này mới chỉ mang tính chất nhắc nhở là chính. Đối với những người đi ô tô, phạt một vài triệu đồng thì khác gì "muỗi đốt inox". Mức phạt nhẹ, lái xe sẽ không sợ và sẽ tiếp tục lặp lại hành vi vi phạm.

- Nhiều người bình luận, những hành vi cố tình đi ngược chiều là "sứ giả âm phủ, điếc không sợ súng" và đề xuất phải tịch thu xe và bằng lái, phạt thật nặng. Quan điểm của ông thế nào?

Thực ra, chỉ có ở Việt Nam mới có mức hình phạt nhẹ như vậy. Các nước trên thế giới họ đều có hình phạt rất nặng đối với hành vi cố tình đi ngược chiều. Thậm chí, có khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với những người đi ngược chiều gây tai nạn giao thông.

Tôi lấy ví dụ ngay đất nước Nhật Bản, họ đã có mức phạt rất nặng đối với tất cả các hành vi vi phạm luật giao thông. Chưa cần đi ngược chiều, chỉ cần vượt đèn đỏ, đi sai biển chỉ dẫn, lấn làn... họ đã có mức xử phạt cao gấp nhiều lần Việt Nam.

Khi vi phạm luật lệ giao thông, trong một số trường hợp nghiêm trọng như cố tình đi ngược chiều sẽ bị tịch thu bằng, không được cấp giấy phép lái xe mới. Hoặc khi đã vi phạm thì mua các loại bảo hiểm sẽ phải đóng phí rất cao.

Trong trường hợp đi ngược chiều, cảnh sát Nhật Bản sẽ vào vào cuộc ngay, họ sẽ truy tìm tung tích và đủ điều kiện truy tố về hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, ở Nhật Bản người dân họ gần như không bao giờ vi phạm luật lệ giao thông. Họ thấy nhục nhã cho chính hành vi của mình đôi khi chỉ là vô tình vi phạm chứ chưa nói đến sự cố ý.

Dư luận của đất nước này thì lên án rất mạnh mẽ đối với những hành vi này. Ở một số quốc gia trên thế giới, chỉ có tội phạm nguy hiểm mới dám chạy ngược chiều khi bị cảnh sát truy đuổi. Còn lại, người dân sẽ không bao giờ vi phạm bởi nó là hành vi phạm tội chứ không đơn thuần chỉ là vi phạm luật lệ giao thông.

Tôi cho rằng, cần phải đánh mạnh vào kinh tế của lái xe, có thể nâng mức xử phạt tiền lên 40-50 triệu đồng với hành vi chạy xe ngược chiều. Ngoài ra, đi kèm với các biện pháp khác là bắt đi lao động công ích, học và thi lại lý thuyết.

Thậm chí, tùy mức độ, tước giấy phép lái xe vĩnh viễn hoặc bỏ tù lái xe để tạo sức răn đe. Tôi ủng hộ những người đưa ra quan điểm phải truy tố tội giết người đối với những người cố tình đi ngược chiều gây tai nạn.

Hành vi lái xe ngược chiều trên đường không chỉ gây nguy hiểm cho những người lưu thông trên đường mà còn uy hiếp tính mạng của nhiều hành khách đang ngồi trên xe. Do vậy, hành vi này bị xã hội lên án và không ai có thể chấp nhận được dù với bất cứ lý do gì.

Vào 6h30 ngày 28/2, qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Đội CSGT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Đội 2, Cục CSGT) phát hiện ô tô 4 chỗ màu đỏ mang BKS Hà Nội đi ngược chiều tại làn trong cùng đoạn km 30 hướng Hà Nội – Hải Phòng. Thấy vậy, một tài xế xe 7 chỗ bức xúc dừng xe để chặn đầu và cảnh báo xe vi phạm nhưng nữ tài xế vẫn tiếp tục lái xe phóng với tốc độ cao và liên tục nháy đèn pha để cảnh báo các xe khác đang đi đúng chiều, khiến nhiều người phải đánh lái tránh. Ngày 2/3, Đội 2 cho biết vừa ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 5 tháng của nữ tài xế (42 tuổi, ở TP Hà Nội) vì hành vi lái xe quay đầu đi ngược chiều trên cao tốc.

