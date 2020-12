Lái xe khách bị hành hung giữa ban ngày: Thái Bình chỉ đạo xử nghiêm

Ngày 14/12, UBND tỉnh Thái Bình phát đi công văn gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý vụ lái xe khách bị nhóm người hành hung phải nhập viện, được báo chí đăng tải những ngày qua.

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo hai đơn vị trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm những kẻ gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông tại tỉnh Thái Bình.

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm những kẻ hành hung lái xe.

Như VTC News đưa tin, sáng 10/12, xe khách 29 chỗ của anh Nguyễn Minh Lập (chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải, Thái Bình) đến bến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại), vừa di chuyển từ bến xe xã Nam Trung đi Hà Nội thì bị chiếc ô tô con lạng lách, chặn đầu. Đến địa phận xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), gặp đoạn đường đang sửa, những người trên xe con dừng lại giữa đường thay lốp xe.

Anh Lập xuống xe đề nghị họ cho lách qua để không gây ùn tắc giao thông, nhưng những người này không đồng ý nên xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, anh Lập và phụ xe bị những người trên lao vào đánh, đấm.

Anh Lập bị một người cầm thanh kim loại đập nhiều nhát vào đầu khiến anh phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt bị thương ở vùng đầu.

Công an huyện Tiền Hải đã triệu tập nhóm nghi phạm, lấy lời khai điều tra, làm rõ. Ngoài ra, người bị hại cũng được đưa đi giám định thương tích để xác định tỷ lệ thương tật.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.