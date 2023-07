Lãi suất huy động giảm, tiền người dân gửi vào ngân hàng vẫn tăng mạnh

(VTC News) -

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tính đến cuối tháng 4/2023 cho thấy, tổng tiền gửi của dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6,33 triệu tỷ đồng, tăng hơn 467.000 tỷ đồng (7,96%) so với cuối năm 2022.

So với cuối tháng 3, tiền gửi của người dân tăng thêm 52.028 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 5,65 triệu tỷ đồng, giảm 8.833 tỷ đồng (5,02%) so với cuối năm 2022.

Tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Tại buổi họp báo quý 2/2023 mới đây, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, lượng tiền gửi trong hệ thống các tổ chức tín dụng đang dư thừa. Điều này cho thấy gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn đang là lựa chọn an toàn hàng đầu với dân cư trong bối cảnh các kênh đầu tư như bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán không còn hấp dẫn như trước.

Trong khi đó, so với cuối năm 2022, lãi suất tiền gửi bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức khoảng 5,8%/năm, giảm 0,7%/năm. Lãi suất cho vay bình quân ở mức khoảng 8,9%/năm, giảm 1%/năm so với cuối năm ngoái.

Đến cuối tháng 6/2023, dư nợ nền kinh tế đạt 12,423 triệu tỷ đồng, tăng 4,73% so 2022. Dư nợ đối với doanh nghiệp khoảng 6,3 triệu tỷ đồng (tăng 4,66% so 2022, chiếm 51% dư nợ nền kinh tế). Dư nợ đối với DNNVV đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 4% so với cuối 2022, chiếm khoảng 18,5% dư nợ nền kinh tế.

Công Hiếu