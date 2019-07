Lại hoãn phiên tòa xử ba mẹ con giằng co với công an vì chiếc đồng hồ nước

Liên quan đến vụ 3 mẹ con vương vòng lao lý vì chiếc đồng hồ nước, khoảng 9h ngày 19/7, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đưa vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử sơ thẩm.

3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1957), Nguyễn Bá Cường (SN 1981, con trai bà Nguyệt) và Nguyễn Thị Minh Thịnh (SN 1983, con gái bà Nguyệt), cùng trú tại số 15 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại phần thủ tục, người đại diện của Công ty nước sạch Hà Nội không có giấy ủy quyền, nhân chứng và UBND phường Phạm Đình Hổ vắng mặt.

Bị cáo và những người liên quan có mặt tại phiên tòa.



Luật sư Hoàng Văn Hướng - bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa do người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Sau khoảng thời gian nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và dời sang ngày 15/8.

Trước đó ngày 28/11, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng hoãn phiên tòa sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án, để yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 19/8/2017, tại sân chơi chung trong ngõ 15 Hàn Thuyên (phường Phạm Đình Hổ), đơn vị thi công Dự án cải tạo mạng lưới cấp nước và chống thất thoát nước, cùng công an phường đến di chuyển đồng hồ nước của gia đình bà Nguyệt về vị trí thiết kế đã được phê duyệt.

Trong quá trình lắp đặt, bà Nguyệt lớn tiếng chửi bới đơn vị thi công. Sau đó, anh Cường (con trai bà Nguyệt) chạy ra nhấc thùng thiết bị ném đi.

Thấy vậy, tổ công tác lao vào khống chế anh Cường tại chỗ, còn bà Nguyệt chạy đến để can ngăn. Trong khi giằng co, một cán bộ công an bị bà Nguyệt kéo tuột áo khỏi vị trí cài trong quần và làm rơi biển hiệu.

Khi đội công nhân tiếp tục làm việc thì chị Thịnh vẫn có hành vi chống đối nên bị tổ công tác giữ lại và đưa về trụ sở để làm việc. Trên đường đi, đôi bên xảy ra giằng co.

Tại phiên tòa, gia đình bị cáo Nguyệt cung cấp thêm hình ảnh từ camera giám sát, có nội dung ghi nhận toàn bộ sự việc xảy ra giữa các bên để chứng minh các bị cáo không có hành vi chống người thi hành công vụ.



Mạnh Đoàn