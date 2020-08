Lady Gaga đề cao khẩu trang tại Lễ trao giải VMAs 2020

Ngay sau màn trình diễn Say So và Like That, Doja Cat nhanh chóng thay bộ catsuit sặc sỡ thành váy xẻ ngực gợi cảm để trở lại sân khấu nhận giải. Cô đánh bại nhiều đối thủ nặng ký ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc. (Ảnh: Getty).