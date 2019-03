Lách luật FIFA, Manchester City sắp bị cấm 2 kỳ chuyển nhượng

Sau khi Chelsea lĩnh án phạt cấm 2 kỳ chuyển nhượng từ UEFA, một đại gia khác của bóng đá Anh là Manchester City chuẩn bị nhận án phạt tương tự. Theo Daily Mail, đội bóng của HLV Pep Guardiola bị điều tra do có liên quan đến những vụ chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi bất hợp pháp.

"Man City sẽ không được chiêu mộ thêm cầu thủ ở 2 kỳ chuyển nhượng tới đây do vi phạm quy định bảo vệ cầu thủ trẻ và quyền sở hữu của bên thứ ba do FIFA ban hành" - Daily Mail khẳng định.

Viễn cảnh đen tối đang chờ đón Man City. (Ảnh: Getty Images)

Cách đây ít tuần, Chelsea nhận án cấm mua và mượn cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp (mùa hè và mùa đông 2019). Đội bóng thành London khiếu nại lên UEFA song án phạt chuyển nhượng không bị đóng băng khi các nhà chức trách điều tra lại vụ việc. Do đó, Chelsea sẽ bị cấm ngay ở kỳ chuyển nhượng tới và viễn cảnh tương tự có thể xảy đến với Man City.

Theo The Sun, Man City bị nghi ngờ "phá rào" chuyển nhượng khi có mối quan hệ đáng ngờ với FC Nordsjaelland (Đan Mạch) cùng học viện đào tạo bóng đá "Right To Dream" (điều hành bởi Tom Vernon - Chủ tịch của Nordsjaelland). Thông qua bên thứ ba, Man City tiến hành chiêu mộ các cầu thủ châu Phi dưới 18 tuổi như một hình thức lách luật.

2 cầu thủ từ học viện đào tạo là George Davies (người Sierra Leone) và Dominic Oduro (người Ghana) khẳng định với tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch là họ đã ký hợp đồng với Man City khi chưa đủ 18 tuổi. Cả hai đã rời Man City, song FIFA đang điều tra quãng thời gian bộ đôi này còn gắn bó với đội bóng nước Anh.

Chelsea vừa bị cấm chuyển nhượng do vi phạm quy định tuyển mộ cầu thủ dưới 18 tuổi. (Ảnh: PA)

Theo luật chuyển nhượng quốc tế, các CLB chỉ được ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi khi thoả mãn 3 trường hợp: Bố mẹ cầu thủ chuyển tới nước sở tại của đội bóng với lý do nằm ngoài bóng đá, đội bóng chủ quản có trụ sở nằm gần đường biên quốc tế hoặc thực hiện chuyển nhượng trong khuôn khổ các nước thuộc cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) và cầu thủ phải ít nhất 16 tuổi. Man City không đáp ứng được 3 yêu cầu kể trên.

Theo tờ Politiken (Đan Mạch), Man City còn vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba khi ký thoả thuận hợp tác được phép chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất của học viện "Right To Dream" do ông Vernom làm chủ. Đội bóng này cũng đang bị điều tra bởi FA và ban tổ chức Ngoại hạng Anh do cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính. Nếu bị kết luận là có vi phạm, Man City sẽ bị cấm dự Champions League, thay vì chỉ nộp tiền phạt như trước đây.

Hồng Nam