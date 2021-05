Lạc vào kỷ Jura với khách sạn được phục vụ bởi toàn… khủng long

Chào đón du khách ngay từ những bước chân đầu tiên đến với Henn na Hotel (Nhật Bản) là không gian yên tĩnh đến lạ và không có bất kỳ ai lại gần hỏi thăm bạn. Nhưng tiến thêm vài bước hướng về phía quầy lễ tân, bạn sẽ nhận được lời chào hỏi từ các chú robot khủng long cũng chính là nhân viên lễ tân tại khách sạn. Hai chú khủng long tại quầy như bước ra từ bộ phim “Công viên kỷ Jura” khiến nhiều người sững sờ. Chúng được đeo một chiếc mũ dễ thương trên đầu tạo cảm giác gần gũi, dễ thương.

Chào mừng đến với khách sạn của những chú robot khủng long. (Ảnh: Internet)

Quá trình check-in của du khách diễn ra dễ dàng khi hai nhân viên lễ tân khủng long độc đáo tại khách sạn Henn na có thể nói tới 4 thứ ngoại ngữ: tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và cả tiếng Hàn Quốc. Nhờ vào hệ thống máy tính bảng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức giao tiếp với các nhân viên thú vị này mà chẳng cần lo lắng về sự bất đồng ngôn ngữ.

Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác "giao lưu" với những chú khủng long robot. (Ảnh: Internet)

Đặc biệt hơn nữa, hai nhân viên này còn có khả năng giao tiếp bằng “ngôn ngữ cơ thể” nhờ vào đôi tay dài có móng vuốt và nói những câu đơn giản được lập trình sẵn.

Hành khách tiến hành check-in với sự "giúp đỡ" của những con khủng long. (Ảnh: Internet)

Các robot và hệ thống quản lý của khách sạn được thiết kế bởi Kawazoe Lab, viện Khoa học Công nghiệp tại Đại học Tokyo và công ty xây dựng Kajima. Theo những người quản lý khách sạn này cho biết thì các robot phục vụ tại đây rất thân thiện và hoạt động vô cùng hiệu quả.

Những chú khủng long này rất thân thiện nhé! (Ảnh: Internet)

Không chỉ dừng lại ở quầy lễ tân, sự thú vị và độc đáo vẫn đợi du khách khi đến phòng nghỉ. Tại mỗi phòng, ngoài những thiết bị cần thiết vốn khách sạn nào cũng có, tại Henn na Hotel còn được trang bị thêm các nhân viên robot cỡ nhỏ hỗ trợ khách mọi thứ từ việc thay đổi kênh tivi sang bật nhạc.

Bên trong một căn phòng ở khách sạn Henn na Hotel. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, nơi đây cũng được trang bị nhiều công nghệ hiện đại khác, như không cần chìa khóa mà sử dụng nhận diện khuôn mặt để mở cửa phòng. Mỗi phòng đều có các cảm biến để điều khiển hệ thống chiếu sáng, nếu như không có ai trong phòng thì nó sẽ được điều khiển để tự tắt.

Không gian của khách sạn cũng được thiết kế theo phong cách "rừng rậm" với các con khủng long lớn nhỏ khác nhau. (Ảnh: Internet)

Dù phần lớn công việc là do các robot thực hiện, song khách sạn Henn na Hotel vẫn có người vận hành phía sau, đặc biệt là bộ phận an ninh. Theo đó, nhân viên an ninh sẽ giám sát khách sạn thông qua hệ thống camera nhằm đảm bảo sự an toàn cho khách cũng như ngăn chặn nguy cơ những con robot đắt tiền bị lấy cắp. Những người này cũng giúp xử lý những trục trặc kỹ thuật ở các robot nếu có.

Một trong những chi nhánh của khách sạn Henn na Hotel. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, dọn phòng là một khâu mà robot chưa làm được nên cũng cần đến bàn tay con người. Được biết, giá lưu trú tại Henn na Hotel khoảng 9.000 yen (72 USD)/phòng đôi, rẻ hơn rất nhiều so với các khách sạn khác cùng hạng.