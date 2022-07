Lã Thanh Huyền: ‘Tôi không có người yêu cũ’

(VTC News) -

Sau 4 năm chuyên tâm kinh doanh, Lã Thanh Huyền trở lại màn ảnh với hai phim thu hút khán giả là Tình yêu và tham vọng và Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Tâm sự với VTC News, người đẹp cho biết nghệ thuật vẫn luôn là đam mê của cô dù cô chỉ đầu tư cho nó 30% thời gian.

- Hai năm vừa qua, do đại dịch, nhiều người khó khăn, khốn đốn nhưng chị lại thành công cả trong kinh doanh và nghệ thuật. Chị may mắn hay do nỗ lực từ trước?

Tôi cho rằng mình may mắn khi có được nhiều thành tựu trong cả kinh doanh lẫn hoạt động nghệ thuật trong thời điểm khó khăn như vậy. Nó cho tôi thêm niềm tin vào bản thân và hy vọng rằng, cách mình vượt qua giai đoạn khó khăn để thành công sẽ đem lại kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa công việc và đam mê, ví dụ như mở rộng thêm mảng kinh doanh mới, có thêm phim mới để có cơ hội đến với khán giả truyền hình nhiều hơn.

- Thật lòng, chị thích được gọi là doanh nhân hay nghệ sĩ?

Ở thời điểm này, 70% hoạt động của tôi là kinh doanh, 30% còn lại dành cho nghệ thuật. Mọi người cũng biết, ở mảng kinh doanh tôi tham gia rất nhiều lĩnh vực từ thực phẩm sạch, bất động sản đến trang sức kim cương. Với ngần ấy công việc, tôi phải sắp xếp rất chặt chẽ và làm việc cật lực mới có thời gian để tham gia nghệ thuật. Sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn nghĩ mình là nghệ sĩ và mong muốn được đứng trước máy quay, bước vào những thân phận hoàn toàn khác mình, để có nhiều trải nghiệm và sống tốt hơn.

- Để toàn tâm toàn ý cho cuộc sống hiện tại, người ta thường buông bỏ những thứ cũ kỹ, còn chị thì sao?

Nói thật thì tôi cũng chẳng có nhiều điều cũ kỹ để mà buông bỏ. Nhân vật Giang trong phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ do tôi thủ vai có cả một mối tình khắc cốt ghi tâm thời thanh xuân, nhưng bản thân tôi thì đến người yêu cũ cũng chẳng có. Chồng là tình yêu lớn nhất. Anh và gia đình đều là những thứ thuộc về hiện tại, bắt đầu từ thanh xuân và tôi cố gắng giữ gìn với một thái độ trân trọng.

- Đối với chị, những điều cũ kỹ và kỷ niệm có giá trị thế nào?

Tôi quan niệm, có những thứ càng cũ kỹ càng có giá trị, như những người bạn cũ, thậm chí là một quán ăn quen tôi thường lui tới. Vốn là người hướng nội, tôi yêu thích cảm giác được sống trong những thứ thân thuộc, gần gũi. Tôi có thói quen thỉnh thoảng lại trở về thăm trường cũ, một ngôi trường cổ kính giữa thành phố ồn ã, dù chẳng phải dịp kỷ niệm nào. Ở đó, cảm xúc ùa về, tôi nhớ lại năm tháng tuổi thơ đã qua, trong trẻo.

Thật lòng mà nói, cái cũ với tôi không phải để quên đi mà là để nhớ. Các cụ nói rồi, không có quá khứ thì không có hiện tại. Gia đình tôi sống trong ngôi nhà ở phố cổ, có lẽ vì thế nên tôi lớn lên tự nhiên, đầy ắp những hoài niệm. Những kỷ niệm như chiếc gối êm ái hạnh phúc để có thể ôm vào lòng mình và không muốn mất đi.

- Hai con người trong chị, nghệ sĩ và doanh nhân, khác và giống nhau thế nào?

Với tôi, kinh doanh và nghệ thuật là hai thứ tách bạch hoàn toàn. Kinh doanh cần sự nhạy bén, sắc lạnh và tính toán kế hoạch cụ thể. Còn nghệ thuật thì lại được dẫn dắt bởi cảm xúc. Khi làm nghệ thuật, tôi không tính được mình sẽ thế nào ở từng thời điểm, cũng không lập được kế hoạch năm nay trở lại với dự án nào, vai diễn ra sao. Tất cả các vai diễn của tôi từ trước đến giờ đều được làm bằng cảm xúc.

Làm nghệ thuật như tôi nói ở trên thực sự là đam mê, tình yêu. Mà khi yêu, tôi không đem ra để tính toán. Cái được là cảm thấy mình vui và hạnh phúc. Như phim Tham vọng và tình yêu, tôi phải theo đoàn làm phim gần một năm trời nhưng lại có vai diễn khác lạ so với trước đó. Bộ phim cũng xứng đáng đánh dấu sự trở lại của tôi sau 4 năm ngừng hoạt động nghệ thuật để kinh doanh.

- Chồng chị có ủng hộ chị trên con đường nghệ thuật không?

Tôi may mắn có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Ông xã rất ủng hộ tôi trong hoạt động kinh doanh và cả nghệ thuật. Có những lúc tôi bận rộn quá, anh đã thay tôi quán xuyến chuyện gia đình, chăm sóc con cái dù công việc của anh còn bận hơn tôi nhiều. Bằng sự thấu hiểu và tình yêu, anh đã làm tất cả những điều ấy, âm thầm và cần mẫn. Vì thế, tôi rất biết ơn anh đã luôn ở cạnh động viên, san sẻ gánh nặng và áp lực.