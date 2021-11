Làm giả 2,7 triệu lít xăng: Bắt nữ giám đốc công ty xăng dầu ở TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 27/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Viện KSND tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa về hành vi buôn lậu.

Lực lượng chức năng phong tỏa cây xăng Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Công an cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của nghi can Lê Thị Anh Thư và thu giữ những tài liệu liên quan để phục vụ cho công tác đều tra vụ án.

Các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Thư đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra về hành vi buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả quy mô đặc biệt lớn trong chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an triệt phá từ đầu năm 2021.

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ngày 6/11, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã yêu cầu các cơ quan tố tụng kết thúc điều tra giai đoạn một của vụ án, sớm đưa ra xét xử; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người vi phạm pháp luật ở giai đoạn hai vụ án.

Liên quan đến chuyên án 920G Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố hơn 70 bị can.