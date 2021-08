Lạ lùng món bánh miền Tây, chỉ có bột và lá mà ai ăn cũng ghiền

Miền Tây từ xưa đến nay vốn rất nổi tiếng về các loại bánh ăn chơi, bánh quà vặt cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, nếu bạn là người con sinh ra và lớn lên ở vùng đất này thì có lẽ đều biết đến món bánh lá rau mơ được xem là một trong những đặc sản nơi đây.

Gọi là bánh lá rau mơ vì loại bánh này có sử dụng nguyên liệu từ lá rau mơ.

Bánh lá rau mơ làm không khó. Nguyên liệu chính làm bánh là lá rau mơ (rau mơ rừng hoặc rau mơ lông), bột gạo, nước cốt dừa. Lá rau mơ hái về đem rửa sạch rồi cắt nhỏ xay nhuyễn lấy nước. Sau đó cho vào một ít nước cốt dừa, đường, muối và bột gạo để tạo ra hỗn hợp bột sền sệt.

Lá mơ rừng

Lá mơ lông

Bánh lá rau mơ không chỉ sử dụng lá làm nguyên liệu mà còn dùng để làm khuôn bánh. Loại lá được sử dụng phổ biến nhất chính là lá dừa nước. Bởi lý do đơn giản là vì dừa nước là loại cây rất dễ tìm ở miền Tây, thân lá cứng dày có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài lá dừa nước, đôi khi người dân còn dùng lá mít, lá chuối để làm khuôn bánh. Do đó, có nơi gọi là bánh lá rau mơ nhưng có nơi gọi là bánh lá mít.

Dùng lá mít để làm khuôn.

Tùy vào loại lá dùng làm khuôn bánh mà cách quấy bột, cho bánh lên khuôn cũng khác nhau một chút. Lá dừa nước do có độ cứng, có lòng lá sâu nên phần bột sẽ loãng hơn và dùng vá múc bột đổ lên mặt lá là được. Còn đối với lá mít hay lá chuối do có thân lá mỏng, bằng phẳng nên bột cần đặc hơn và dùng tay trực tiếp nắn bột lên bánh.

Một khuôn bánh được làm từ lá dừa.

Do bánh lá rau mơ rất mỏng nên việc hấp bánh cực nhanh chín. Khoảng 5 phút là đã có thể cho ra lò một mẻ bánh chín thơm nồng. Điểm đặc biệt của loại bánh này là khi ở dạng bột thì bánh có màu xanh của lá mơ nhưng sau khi hấp chín thì bánh đổi màu xanh đen sậm. Thứ 2, do lấy lá làm khuôn nên bánh làm ra cũng có hình dạng của lá với đầy đủ gân lá in hằn lên.

Bánh sau khi hấp.

Ngoài ra, do được làm từ lá rau mơ nên bánh chắc chắn có mùi thơm rất đặc trưng. Có thể nói hương vị của bánh có khả năng gây nghiện rất cao. Bởi chỉ cần thưởng thức qua là thấy lạ miệng và bị cuốn hút ngay.

Mùi thơm đặc trưng không thể nhầm lẫn với các loại bánh khác.

Bánh được ăn với nước cốt dừa thắng sền sệt, thêm chút muối, chút đường, đậu phộng giã nhỏ hoặc mè rang và hành lá cắt nhỏ là đúng bài nhất. Bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi thơm lừng chấm với nước cốt dừa beo béo đưa lên miệng ăn là bảo đảm nghiện ngay.

Món này thường ăn chung với nước cốt dừa.

Khi có dịp đến thăm miền Tây, bạn nhớ đừng bỏ qua món bánh lá rau mơ đặc biệt này nhé!