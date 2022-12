Kỹ sư Lê Văn Tạch: Chủ ô tô tải, xe container nên tự trang bị ngay camera lùi

(VTC News) -

Muốn không còn "điểm mù", phải lắp camerra lùi

Từ những vụ tai nạn thương tâm gần đây do lái xe tải lùi bất cẩn, kỹ sư Lê Văn Tạch - người từng được biết đến một mình đứng lên tố Toyota Việt Nam cố tình giấu nhẹm lỗi của hàng loạt ô tô Innova và Fortuner sản xuất tại Việt Nam - cho rằng, việc trang bị camera lùi trên xe tải là rất cần thiết và trở nên cấp thiết. Cơ quan chức năng nên sớm đưa quy định bắt buộc ô tô phải lắp camera lùi vào áp dụng trong thực tế.

"Việc trang bị camera lùi sẽ giúp lái xe giảm thiểu được 'điểm mù' phía sau xe, giúp tài xế lùi xe được thuận lợi và an toàn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ việc bắt buộc lắp camera lùi trên xe tải, container sẽ không quá khó khăn về mặt kỹ thuật. Hầu hết gara hoặc cửa hàng nội thất ô tô đều có thể lắp đặt được. Chi phí cũng không quá đắt và có nhiều lựa chọn với giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng", kỹ sư Lê Văn Tạch bày tỏ.

Ông Tạch cũng khẳng định, việc trang bị thêm camera phía sau cho ô tô, xe tải, xe container không gây ảnh hưởng tiêu cực nào tới hoạt động, chức năng khác của xe.

Cũng cùng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Hạnh (65 tuổi) - giáo viên đào tạo lái xe đã nghỉ hưu - cho biết, trong hơn 20 năm giảng dạy, điều ông luôn nhắc nhở học viên là sự thận trọng, không được chủ quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bởi chỉ cần một phút vội vàng, vô trách nhiệm với tay lái là tài xế biến thành kẻ sát nhân.

Ông Hạnh phân tích, "điểm mù" (hay vùng mù) là khoảng không gian mà tài xế không nhìn thấy khi ngồi trên ô tô. Vùng này được hình thành do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do cấu tạo về hình dáng của xe, ngoài ra còn do tư thế ngồi, dáng vóc của tài xế hay do cách điều chỉnh gương chiếu hậu không phù hợp.

"Điểm mù" khi lái xe thường gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt trong các tình huống quay đầu xe, chuyển làn đường, qua các đoạn đường giao nhau, khi lùi xe để chuẩn bị di chuyển…

Vị giáo viên dạy lái xe này cũng cho hay, quá trình đào tạo học viên, các giáo viên đều dạy những vị trí "điểm mù" của xe để học viên chú ý; khuyến cáo lái xe phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện tham gia giao thông khác khi đi qua khu vực đông dân cư... Đặc biệt, tài xế xe tải, xe khách, xe container cần tập trung khi lái xe, chủ động đi chậm, chú ý quan sát khi vào khúc cua, chuyển hướng.

Ông Hạnh cho rằng, muốn hạn chế "điểm mù", tạo thêm những góc nhìn cho tài xế xe tải thì camera lùi là giải pháp bắt buộc. Vì vậy, ông cho rằng, các cơ quan chức năng nên yêu cầu lắp camera lùi cho xe tải ngay lập tức để tránh tai nạn đáng tiếc như hàng loạt vụ việc vừa qua.

"Thiết nghĩ, chưa cần bắt buộc thì chủ xe ô tô cũng nên chủ động lắp camera lùi, vừa giảm thiểu va quệt gây thiệt hại tài sản, lại vừa đảm bảo an toàn cho người khác", ông Hạnh nói.

Tài xế cần chỉnh gương chiếu hậu đúng cách và phù hợp từng tình huống, hoặc lắp thêm các công cụ hỗ trợ như camera quan sát, cảm biến, gương cầu… hoặc nhờ người trợ giúp để khắc phục "điểm mù" phía sau xe khi muốn lùi hoặc đỗ xe vào bãi.

Tư thế ngồi của tài xế cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Vị này khuyến cáo, tài xế nên chọn tư thế ngồi thoải mái nhất để có thể xoay đầu nhìn trực tiếp một cách dễ dàng, có thể di chuyển thân trên như nghiêng qua hai bên, rướn lên trước để quan sát được toàn diện.

Tài xế bất cẩn khi đỗ, lùi xe gây tai nạn khiến cho người còn sống day dứt, làm một gia đình tan nát.

Đừng tự biến mình thành kẻ sát nhân

Nêu quan điểm về vụ việc 3 mẹ con bị xe tải lùi cán chết, kỹ sư Lê Văn Tạch bày tỏ, về nguyên tắc, lái xe chỉ được di chuyển xe khi chắc chắn rằng an toàn. Do vậy, tài xế xe tải khi lùi xe thường phải có người đứng dưới đường chỉ dẫn.

Nhưng thực tế là không phải lúc nào cũng có người chỉ dẫn để hỗ trợ lái xe khi lùi. Do vậy, không ít tài xế vẫn lùi xe khi không chắc chắn độ an toàn, dẫn đến không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Phú Yên vừa qua đã cho mọi người thấy rằng tài xế rất coi thường an toàn tính mạng của những người tham gia giao thông, khi lùi xe khi không nhìn thấy gì phía sau và không có người hỗ trợ chỉ dẫn.

Tài xế đã không đảm bảo nguyên tắc khi lùi xe, để xảy tai nạn thảm khốc nên lỗi do lái xe chứ không thể bao biện với bất cứ lý do gì.

"Người lái xe tải này đã thể hiện sự vô kỷ luật với bản thân và vô trách nhiệm với những người tham gia giao thông. Thực tế là hiện tại ở Việt Nam còn rất nhiều lái xe như tài xế này. Tôi tin rằng nếu có người hỗ trợ chỉ dẫn cho lái xe hoặc xe có camera lùi, vụ tai nạn thương tâm đó đã không xảy ra", anh Tạch nói.

Đồng quan điểm với kỹ sư Lê Văn Tạch, ông Hạnh bày tỏ, trong vụ tài xế lùi xe khiến 3 mẹ con tử vong tại Phú Yên phải gọi tài xế là kẻ sát nhân máu lạnh, coi cái điện thoại để quên quan trọng hơn mạng sống con người.

Ông Hạnh bày tỏ, từ dữ liệu video có thể thấy sự cẩu thả trong quá trình lái xe. Đó là xe tải kích thước lớn, có thùng hàng rộng làm che khuất tầm nhìn của tài xế.

“Trên xe khi ấy, ngoài tài xế còn có 2 phụ xe, vậy mà không ai quan sát trước khi dừng đỗ hay lùi xe, không một ai nhảy xuống để ra hiệu lùi xe. Sự bất cẩn này là tội ác không thể tha thứ, không thể cảm thông. Đạo đức nghề nghiệp của cả lái chính lẫn lái phụ không hề có, đó là tội ác. Những tên đồ tể máu lạnh cướp đi mạng sống của 3 người, gây day dứt cho người còn sống, làm tan nát một mái ấm gia đình", vị giáo viên nêu quan điểm.

Camera lùi là công cụ hỗ trợ rất tốt cho tài xế.

Ông Hạnh nêu thực tế có những người khi học để lấy bằng lái vẫn mang tư tưởng chỉ cần đậu sát hạch lái xe là được, lý thuyết (luật) chỉ "học mẹo" cốt qua kỳ thi, sau đó thì vừa lái vừa học. Chính vì vậy có trường hợp lái xe vài ba năm rồi vẫn cho xe đỗ khu vực biển cấm, đi tốc độ nhanh ở khu vực có biển báo khu đông dân cư...

“Đừng coi thường lý thuyết lái xe, đừng thiếu sự quan sát khi muốn thay đổi hành động khi ngồi sau vô lăng, đừng tự biến mình thành đồ tể chỉ vì sự thiếu hiểu biết, sự chủ quan bất cẩn khi tham gia giao thông. Thử hỏi, khi bạn muốn lùi xe mà không hề biết, để lùi xe phải có tín hiệu để xe đỗ sau biết thì tai nạn rất dễ xảy ra, mà tai nạn do lùi xe đều là những vụ hết sức thương tâm. Sự bất cẩn không chỉ phải trả giá bằng pháp luật của nhà nước, mà còn là sự day dứt lương tâm, là cái tiếng bất nhân khó gột rửa”, ông Hạnh bày tỏ.