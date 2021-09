Kỷ luật Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên

Chiều 10/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, kiểm tra ôtô và một xe đạp điện đậu dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên. Khu vực này không có dân cư, chỉ là đất trống và rừng dương.

Người lái ôtô là ông Hà đã xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên cấp để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa từ ngày 6/8 đến ngày 15/8.

Khi tổ kiểm tra hỏi về lý do đến địa điểm vắng vẻ này, ông Hà nói “đi xem đất”. Hai người này cùng bị phạt mức 2 triệu đồng do ra đường không có lý do cấp thiết.