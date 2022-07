Kỷ luật Hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc

Ngày 13/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với bà Trương Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc.

Bà Yến bị kỷ luật vì vi phạm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức trong công tác quản lý, điều hành Trường THPT TP Sa Đéc.

Thời gian thi hành kỷ luật 12 tháng, kể từ ngày 6/7/2022.

Trước đó, tháng 3/2022, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp có thông cáo báo chí về một số vụ việc xảy ra tại Trường THPT TP Sa Đéc.

Cụ thể, từ năm học 2020 - 2021 trở về trước, Trường THPT TP Sa Đéc có sự thống nhất trong nội bộ giáo viên tổ chức cho nhân viên văn phòng, nhân viên phụ trách giáo vụ ghi điểm vào Sổ học bạ của học sinh và thu tiền của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để trả thù lao cho người ghi điểm vào học bạ.

Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp nhận định, việc làm trên của nhà trường là chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

Về việc thu - chi các khoản ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trường không ban hành văn bản phân công nhiệm vụ nhân viên thu các khoản tại đơn vị. Bộ phận kế toán mở sổ kế toán và hạch toán chứng từ phát sinh các nguồn thu không kịp thời; chưa xuất hóa đơn cho người nộp tiền.

Trường chưa công khai kịp thời số tiết, số tiền của từng giáo viên trực tiếp dạy ôn thi tốt nghiệp năm 2021 cho hội đồng sư phạm biết. Việc chi trả tiền cho giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa kịp thời và khoản tiền này trường chuyển vào tài khoản cá nhân của thủ quỹ để chuyển trả cho giáo viên chưa đúng quy định.

Trường có ban hành Quy chế xét nâng lương nhưng chưa bổ sung, cập nhật kịp thời những quy định hiện hành, chưa điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp phải chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT TP Sa Đéc phát ngay giấy báo dự thi THPT cho 9 em học sinh bị "giam" giấy báo sau khi dư luận phản ứng.

Nguyên nhân của sự việc này do nhân viên thư viện nhà trường (được Hiệu trưởng phân công phát giấy báo dự thi cho học sinh) tự ý giữ lại, chưa phát cho học sinh với lý do có 5 học sinh chưa đóng tiền học kèm (do học sinh, cha mẹ học sinh tự thỏa thuận với giáo viên) và 4 học sinh chưa đóng tiền học phí ôn thi tốt nghiệp (theo kế hoạch chung của nhà trường đã thống nhất với cha mẹ học sinh).