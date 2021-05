(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ ba của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Trung ương nhận thấy, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Thiếu tượng Đặng Hoàng Đa.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa.

Cũng tại kỳ họp, xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo và đề nghị thi hành kỷ luật; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương do đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.